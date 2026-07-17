Українські фермери призупиняють продажі зерна через різке падіння цін

Українські сільгоспвиробники дедалі частіше відмовляються продавати зерно нового врожаю через різке падіння закупівельних цін.

Про це повідомляє UkrAgroConsult.

Динаміка цін

Найбільше подешевшали пшениця другого та третього класу, а також фуражне зерно. Деякі великі трейдери одночасно знизили закупівельні ціни на 800 грн/тонну.

На внутрішньому ринку також зафіксовано суттєве здешевлення: на окремих елеваторах вартість пшениці за добу впала майже на 1 тис. грн/тонну.

Які причини зниження?

Одним із ключових чинників падіння цін стали перебої в експортній логістиці після останніх атак на портову інфраструктуру. Через це частина трейдерів тимчасово призупинила закупівлю зерна або значно знизила закупівельні ціни, що швидко вплинуло на ситуацію на внутрішньому ринку.

За таких умов виробники не поспішають укладати нові контракти, тому що поточний рівень цін не відповідає економічним очікуванням, а логістичні ризики лише знижують привабливість продажу.

Наразі багато господарств вирішили залишити зерно на зберіганні, очікуючи стабілізації ринку.

Подальші перспективи

Учасники ринку прогнозують, що подальший рух цін залежатиме від відновлення стабільної роботи експортної логістики та активності трейдерів. Наразі більшість аграріїв займає вичікувальну позицію, сподіваючись на покращення ринкової кон'юнктури та відновлення попиту вже найближчими тижнями.

Частина виробників уже розглядає інші варіанти, ніж продаж зерна за нинішніми цінами. Господарства, які мають сучасні зерносховища або нещодавно модернізували елеватори, можуть дозволити собі перечекати несприятливу ситуацію на ринку.

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Нагадаємо, жнива ранніх зернових і зернобобових культур тривають у всіх регіонах України. Станом на зараз аграрії вже обмолотили 763,0 тис. га, що становить 6% від запланованих до збирання площ. Наразі сільгоспвиробники намолотили 3,1 млн тонн зерна нового врожаю.

Як повідомлялося, на старті жнив середня врожайність ранніх зернових культур в Україні була суттєво вищою, ніж за аналогічний період минулого року.

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