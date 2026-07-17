В Україні золото вперше випередило срібло за популярністю серед ювелірних виробів. ІНФОГРАФІКА

З 2020 року в Україні державне пробірне клеймо отримали 35,8 млн ювелірних виробів із дорогоцінних металів загальною вагою 83,2 тонни.

Середня вага однієї прикраси, що пройшла клеймування, становила 2,3 грама, повідомляє Опендатабот.

Саме після проходження цієї процедури ювелірні вироби можуть легально продаватися в Україні, адже законодавство забороняє реалізацію прикрас без державного пробірного клейма.

Показники 2026 року

У першому кварталі 2026 року державне пробірне клеймо отримали 1,1 млн ювелірних виробів. Якщо порівнювати середньомісячні показники, це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Золото випередило срібло

Із 2020 року 58% усіх виробів, що пройшли державне клеймування, були срібними ‒ 20,8 млн прикрас. Ще 15 млн виробів виготовлені із золота. За цей період також проклеймували 7,2 тис. платинових прикрас, а виріб із паладію був лише один ‒ його перевірили у 2025 році.

Торік золото вперше випередило срібло за кількістю проклеймованих виробів. Цього року, попри загальне скорочення ринку, частка золотих прикрас продовжила зростати й становить 57%, тоді як срібних ‒ 43%. Для порівняння, у 2020 році срібло займало 72% ринку, а золото ‒ лише 28%.

Однією з причин такої тенденції є стабільно високий попит на срібло, який уже кілька років перевищує обсяги його видобутку. Метал широко використовується у виробництві сонячних панелей, електромобілів, електроніки та напівпровідників.

Це призводить до його подорожчання, а ювелірна галузь дедалі активніше конкурує за сировину з промисловими виробниками.

Імпорт і українське виробництво

У середньому за останні шість років 16% усіх прикрас, що пройшли державне клеймування, були імпортними. У 2026 році частка таких виробів становить 14%.

Водночас українські виробники практично повністю забезпечують внутрішній ринок золотих прикрас. Лише близько 1% золотих виробів, які проходять державне клеймування, є імпортними.

Натомість ринок срібних прикрас значною мірою залежить від поставок із-за кордону ‒ майже кожен третій срібний виріб, що проходить державний пробірний контроль в Україні, виготовлений за межами країни.

Державне пробірне клеймо засвідчує, що ювелірний виріб пройшов офіційну перевірку та відповідає заявленій пробі дорогоцінного металу. В Україні продаж прикрас без такого клейма заборонений законодавством. Крім того, майже всі імпортні ювелірні вироби перед реалізацією на українському ринку також повинні пройти державний пробірний контроль.

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Як повідомлялося, у квітні Державна податкова служба України виявила у двох великих мережах ювелірних магазинів схеми дроблення бізнесу із залученням фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Нагадаємо, за даними Державної податкової служби, близько третини підприємців, які працюють на ринку роздрібної торгівлі ювелірними виробами, декларують виторг, якого недостатньо навіть для покриття основних витрат на ведення бізнесу.

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