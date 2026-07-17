Як бізнесу зрозуміти, що прийшов час змінювати постачальника електроенергії, ‒ YASNO

Постачальник електроенергії часто залишається "непомітним" партнером доти, доки не виникають проблеми.

Фахівці YASNO пояснили, які сигнали можуть свідчити про те, що компанії варто оцінити доцільність подальшої співпраці з чинним постачальником.

Обслуговування потребує надто багато часу

Для підприємства постачання електроенергії ‒ це не лише купівля ресурсу, а й постійна робота з документами, розрахунками, прогнозами та комунікацією.

Якщо рахунки чи акти надходять із запізненням, документи містять помилки, а вирішення навіть простих питань потребує звернення до кількох підрозділів, це створює додаткове навантаження на внутрішні служби компанії.

Особливо відчутними такі труднощі стають для підприємств із кількома виробничими майданчиками, значним споживанням електроенергії або складною структурою платежів. Навіть незначні неточності можуть затримати закриття звітного періоду чи погодження платежів.

Потреби підприємства стали складнішими

Сьогодні дедалі більше українських компаній використовують не лише електроенергію з мережі, а й власну генерацію, сонячні електростанції, системи накопичення енергії, резервні джерела живлення та енергоменеджмент.

За таких умов простого постачання необхідного обсягу електроенергії вже недостатньо. Потрібно враховувати погодинне споживання, генерацію СЕС, роботу накопичувачів, можливі надлишки електроенергії, пікові навантаження та коливання ринкових цін.

Від постачальника очікують не лише продажу електроенергії, а й комплексного розуміння енергетичної системи підприємства. Його фахівці мають допомагати інтегрувати власну генерацію, оцінювати різні моделі закупівель та знаходити найбільш економічно ефективні рішення.

Бракує експертизи у прогнозуванні споживання

Фактичне споживання електроенергії підприємством часто відрізняється від прогнозного через зміну виробничих планів, сезонність, погодні умови, роботу власної генерації або інші фактори.

Такі відхилення можуть призводити до небалансів, які безпосередньо впливають на кінцеву вартість електроенергії.

Саме тому варто оцінювати професійність команди постачальника. Важливо, щоб вона аналізувала погодинний профіль споживання, допомагала коригувати прогнози, пояснювала причини відхилень та пропонувала шляхи оптимізації витрат.

На що звернути увагу перед зміною постачальника

Якщо співпраця з чинним постачальником більше не відповідає потребам бізнесу, варто оцінювати альтернативні пропозиції комплексно, звертаючи увагу на:

якість і швидкість обслуговування;

досвід команди у прогнозуванні споживання та роботі з небалансами;

можливість супроводжувати підприємства, які використовують СЕС, накопичувачі енергії та власну генерацію;

наявність цифрових сервісів, аналітики та онлайн-доступу до даних;

здатність адаптувати рішення до особливостей конкретного підприємства.

Постачальник електроенергії має бути не лише продавцем ресурсу, а й партнером, який допомагає бізнесу контролювати витрати, ефективно управляти енергоспоживанням і ухвалювати обґрунтовані рішення. Якщо цього немає, варто принаймні порівняти доступні на ринку альтернативи.

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Як повідомлялося, на Українській енергетичній біржі пройшли перші аукціони з продажу електроенергії за двосторонніми договорами в межах нового механізму довгострокових спеціалізованих торгів.

Нагадаємо, станом на 11 липня 2026 року середньозважена ціна електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) в Україні знизилася до 1 992 грн/МВт-год.

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