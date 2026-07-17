За півроку через платформу "Пульс" бізнес розблокував 5,7 МВт нової генерації. ІНФОГРАФІКА

Український бізнес дедалі частіше використовує державну платформу "Пульс" для вирішення питань, пов'язаних із дозвільними процедурами та погодженнями.

Упродовж першого півріччя 2026 року через сервіс надійшло понад 350 звернень, повідомляє Міністерство економіки.

Наразі 163 заяв уже успішно опрацьовано, близько третини закрили через недостатню або некоректну інформацію, а решта ще перебуває на розгляді.

Функції модератора платформи виконує Державна регуляторна служба України. Вона приймає та опрацьовує звернення, координує взаємодію з органами влади та контролює перебіг розгляду кожної справи.

Значна кількість звернень стосується розвитку розподіленої генерації. Завдяки роботі платформи лише за останні шість місяців вдалося ввести в експлуатацію 5,7 МВт нових генерувальних потужностей, а низка проєктів отримала технічні умови для подальшого підключення.

Загалом із моменту запуску платформи вирішення питань, порушених бізнесом, сприяло введенню 44 МВт нових генерувальних потужностей, що стало вагомим внеском у зміцнення енергетичної стійкості України.

Платформа "Пульс" ‒ єдина державна екосистема, створена для відкритої взаємодії між українським бізнесом і органами влади. Вона дає підприємцям можливість безпосередньо повідомляти про проблеми, оцінювати якість державних сервісів і залишати відгуки через Електронний кабінет платника податків або офіційний портал.

Програму співфінансують уряди Німеччини, Норвегії, Литви та Естонії, а також Європейський Союз через ініціативу EU4Business. Виконавцем програми є Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.