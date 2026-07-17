"Зроблено в Україні": Мінекономіки рекордно розширило перелік техніки з державною компенсацією

Міністерство економіки оновило перелік української техніки та обладнання для агропромислового комплексу, під час придбання яких агровиробники можуть отримати компенсацію у розмірі 25% вартості.

Це стало найбільшим розширенням програми як за кількістю нових виробників, так і за числом доданих позицій, повідомляє пресслужба відомства.

Після оновлення Перелік налічує 15 624 найменування продукції від 172 українських виробників.

Водночас Мінекономіки підтвердило відповідність вимогам програми 13 680 найменувань продукції від 147 підприємств, які вже були її учасниками.

Крім того, 48 виробників розширили асортимент техніки та обладнання, представленого в переліку, додавши ще 994 позиції.

Найбільше нових найменувань внесли:

Карлівський машинобудівний завод ‒ 353;

компанія "АГРО ПРОМ СФЕРА" ‒ 106;

"ОЛИС" ‒ 73;

"Агромаш-Калина" ‒ 70;

"АГРОКУБ" ‒ 43;

"Профі Стан" ‒ 37.

Як працює програма

Держава компенсує 25% вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, якщо рівень локалізації виробництва становить не менше 60% українських матеріалів і комплектуючих. Для окремих видів техніки, зокрема комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів, передбачені спеціальні умови участі в програмі.

Щоб отримати компенсацію, агровиробнику необхідно обрати техніку або обладнання з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки, придбати його та подати заявку через уповноважений банк.

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Як повідомлялося, у травні 20 українських підприємств придбали 58 одиниць промислової техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Загальна вартість закупівель становила 205 млн грн із ПДВ.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в межах політики "Зроблено в Україні" набули чинності зміни за п'ятьма напрямами підтримки. Водночас усі програми стимулювання українських виробників, що діяли у 2025 році, продовжили діяти й у 2026 році.

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