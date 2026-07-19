Apple знову стала найдорожчою компанією, обійшовши Nvidia

Компанія Apple повернула собі статус найдорожчої публічної компанії США, обійшовши виробника чипів Nvidia за ринковою капіталізацією.

Про це пише The Wall Street Journal.

Вартість виробника iPhone сягнула $4,91 трлн, тоді як Nvidia наразі оцінюється у $4,83 трлн.

Зміна лідера відбулася на тлі масштабного розпродажу акцій виробників напівпровідників. Nvidia очолювала цей список протягом 265 торгових днів після того, як у червні минулого року випередила Microsoft.

Аналітики зазначають, що така ротація відображає переоцінку інвесторами перспектив компаній, які розвивають штучний інтелект.

Якщо раніше ринок скуповував акції виробників заліза для ШІ (головним бенефіціаром чого була Nvidia), то тепер акцент зміщується на компанії зі стійким споживчим бізнесом та диверсифікованими джерелами доходів.

Що забезпечило лідерство Apple

Стабільні продажі:

за останній рік акції Apple зросли майже на 58%;

цьому посприяли сильні фінансові результати за березневий квартал та високий попит на лінійку iPhone 17.

ШІ-перспективи:

інвестори позитивно оцінюють здатність компанії монетизувати власну екосистему сервісів;

зокрема, восени очікується реліз нової версії голосового помічника Siri з глибокою інтеграцією штучного інтелекту.

Водночас акції Nvidia наразі залишаються більш ніж на 15% нижчими від свого історичного піку, коли ринкова вартість компанії перевищувала $5,5 трлн.

Падіння торкнулося не лише лідера ринку. Галузевий індекс Philadelphia Semiconductor Index за тиждень обвалився на 11,5% – це найгірший результат із квітня 2025 року.

Загалом від свого червневого піку індекс втратив понад 22%, що свідчить про перехід сектору виробництва чипів у "ведмежий" (спадний) ринок. Інвестори почали активно фіксувати прибутки, розпродаючи також акції Intel, Micron, TSMC та ASML.

Хто ще у списку найдорожчих

Apple має тривалу історію фінансових рекордів: вона стала першою американською компанією, яка досягла капіталізації в $1 трлн у 2018 році та $2 трлн у 2020 році.

Водночас Nvidia першою в історії змогла подолати позначки у $4 трлн та $5 трлн.

Наразі трійку лідерів за ринковою вартістю замикає Alphabet з оцінкою близько $4,2 трлн.

Такі гіганти, як Microsoft, Amazon та TSMC, наразі оцінюються менш ніж у $3 трлн кожна.

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Нагадаємо, у червні 2026 року компанія Apple планувала підвищити ціни на свої пристрої через різке зростання вартості чипів пам’яті та накопичувачів. Для збереження нинішньої маржі наступний iPhone Pro може подорожчати приблизно на $270.

Водночас Apple та Intel досягли попередньої домовленості про співпрацю, у межах якої Intel виготовлятиме частину мікросхем для пристроїв Apple. Очікується, що ця угода може стати важливим імпульсом для розвитку контрактного виробництва Intel, а також для зусиль США з розширення випуску напівпровідників на території країни.

Як повідомлялося, світові поставки смартфонів у 2025 році зросли на 2% у порівнянні з попереднім роком завдяки відновленню попиту та економічним стимулам на ключових ринках. Apple зберігає лідерство на глобальному ринку з часткою 20%, що є найбільшою серед п’яти провідних брендів.

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