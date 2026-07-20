Пілоти ЗСУ збили першу тисячу російських дронів, дистанційно керуючи перехоплювачами Sting

Індустрія дронів

Екіпажі "малої ППО" знищили понад 1000 російських безпілотників типу "Шахед", "Герань", "Гербера" та дронів-розвідників за допомогою технології Hornet Vision Ctrl, яка дозволяє дистанційно керувати перехоплювачами Sting.

Про це проєкту "Індустрія дронів" на Цензор.НЕТ повідомили в компанії "Дикі Шершні".

Зокрема, дистанційне збиття понад 600 цілей підтверджено на Київському напрямку, ще понад 350 знищених цілей зафіксовано на Одещині, решта – на інших ділянках.

Щотижня кількість ворожих цілей, уражених за допомогою віддаленого керування перехоплювачами, зростає.

Це результат активного розгортання технології Hornet Vision Ctrl, яку українська MilTech-компанія "Дикі Шершні" (Wild Hornets) представила в березні цього року.

У квітні українські пілоти підтвердили її ефективність, вперше знищивши ворожі цілі на відстані понад 500 км від місця перебування пілота, та продемонстрували можливість дистанційного керування дроном-перехоплювачем Sting з-за меж країни на відстані близько 2000 км.

Із травня розпочалося розгортання цієї технології в Силах оборони. Щоб прискорити цей процес, "Дикі Шершні" безоплатно передали 160 комплексів Hornet Vision Ctrl бойовим підрозділам Повітряних сил Збройних Сил України. Зараз вони допомагають нищити ворожі цілі на найбільш напружених ділянках фронту.

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Про Hornet Vision Ctrl

Hornet Vision Ctrl – це перша система віддаленого керування безпілотниками, яка пройшла кодифікацію за стандартами НАТО та офіційно допущена до експлуатації у Силах оборони України.

Вона дозволяє кваліфікованим пілотам перебувати на безпечній відстані від лінії фронту і дистанційно керувати дронами-перехоплювачами, підключаючись до наземних станцій у тих зонах, де виявлено ворожі цілі. Зокрема Hornet Vision Ctrl допомагає українським пілотам збивати реактивні "Шахеди".

Крім того, технологія Hornet Vision Ctrl відкриває можливість дистанційно керувати дронами, які стартують з платформ наземного, морського та повітряного базування.

Про компанію "Дикі Шершні"

"Дикі Шершні" (Wild Hornets) – українська MilTech-компанія, яка займається розробкою і виробництвом безпілотних систем.

"Дикі Шершні" стояли біля витоків застосування FPV-дронів у бойових цілях і розробили найефективніший швидкісний дрон-перехоплювач Sting для знищення ворожих безпілотників-камікадзе типу "Шахед". Його поява фактично сформувала нішу дронів-перехоплювачів в Україні.

Компанія поєднує лідерство у цій категорії з екосистемою бойових дронів та інноваційними технологіями зв'язку, які дозволять пілотам керувати дронами дистанційно.

Зараз вироблені "Дикими Шершнями" дрони використовують понад 100 підрозділів Сил оборони: ЗСУ, Нацгвардії, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міноборони, Повітряних Сил та Держприкордонної служби.

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Як повідомлялося, за підтвердженими даними, у першому півріччі 2026 року бойові підрозділи Сил оборони України збили понад 9 тис. російських безпілотників типу "Шахед", "Герань" і "Гербера" за допомогою швидкісних дронів-перехоплювачів Sting.

За цим показником Sting залишається найефективнішим засобом у своєму класі дев'ятий місяць поспіль.

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