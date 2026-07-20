Нацкомісія з енергетики почала публікувати дані про структуру виробництва та споживання електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, опублікувала новий інтерактивний дашборд, який відображає структуру виробництва та споживання електроенергії.

Як повідомили в Нацкомісії, таким чином продовжується розширення переліку відкритих даних для моніторингу ринку електроенергії.

Функціонал дашборду

Сервіс охоплює дані з початку функціонування нової моделі ринку електроенергії та дає змогу аналізувати:

динаміку часток різних типів генерації в загальному виробництві електроенергії;

структуру споживання за основними категоріями споживачів;

зміни в структурі енергобалансу України;

довгострокові тенденції розвитку ринку електроенергії.

"Інтерактивні візуалізації дають змогу порівнювати показники в часі, оцінювати роль різних видів генерації та відстежувати зміни у споживанні електроенергії", – зазначили в Нацкомісії.

Дашборд доступний за посиланням.

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Енергосистема України

Раніше повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), готує зміни до правил роботи енергосистеми. Головне нововведення – запуск механізму "гнучкого приєднання" до електричних мереж.

До того, в середині липня, стало відомо, що на Українській енергетичній біржі відбулися перші аукціони з продажу електроенергії за двосторонніми договорами в межах механізму довгострокових спеціалізованих аукціонів. Організаторами торгів стали ДП "НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Укргідроенерго".

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