Зарплати тестувальників в Україні зросли. Скільки заробляють QA-спеціалісти у 2026 році?

У червні 2026 року медіанні зарплати українських тестувальників зросли в усіх ключових спеціалізаціях.

Про це свідчать дані профільного порталу DOU, у якому взяли участь майже 2000 QA-спеціалістів.

Найвищі компенсації традиційно отримують фахівці з Automation QA – їхня медіанна зарплата становить $3663.

Automation QA (Automation Quality Assurance) – це напрям у тестуванні програмного забезпечення, де спеціалісти створюють спеціальні скрипти та автотести для перевірки роботи кодів і сервісів. Замість того щоб вручну клікати по кнопках та заповнювати форми, такі тестувальники пишуть програму, яка робить це автоматично, швидко та без помилок. Це дозволяє компаніям значно прискорити реліз продуктів і знаходити баги ще на етапі розробки.

За останні пів року найбільшу позитивну динаміку продемонстрували саме Automation QA (їхня медіана зросла на $438). У General QAМ (універсальні/комбіновані фахівці) компенсація збільшилася на $175 – до $2700, а в Manual QA (ручне тестування) – на $200, досягши $2000.

Рівні та посади: скільки отримують фахівці

За даними дослідження, підвищення зарплат за останні шість місяців отримав кожен третій QA-фахівець, а протягом року – близько половини опитаних.

Найчастіше перегляд відбувався у категоріях Head/Manager (керівники напрямів та менеджери) – 62% за рік та Junior QA (початківець) – 60%.

Медіанні зарплати за посадами розподілилися наступним чином:

Head/Manager (керівники напрямів та топменеджери) – $5000;

QA Tech Lead (технічні лідери) – $4575;

QA Team Lead (керівники команд) – $3500 (у напрямі Automation – до $4800);

Senior QA Engineer (старші/досвідчені спеціалісти) – $3200;

Middle QA Engineer (спеціалісти середнього рівня) – $1900;

Junior QA Engineer (молодші спеціалісти/початківці) – $890.

Суттєвий приріст доходів зафіксували у фахівців із досвідом понад 14 років: у системних Automation QA компенсації зросли на $400-567.

Мови програмування та технології

Найбільше заробляють QA-фахівці, які володіють C#/.NET (платформа та мова від Microsoft для автоматизації – $3275), Java (одна з найпопулярніших мов для автотестів – $3200) та TypeScript (сучасна мова для тестування вебдодатків – $3050).

Помітне зростання за пів року зафіксували у фахівців зі знанням JavaScript (мова для створення та перевірки вебсайтів: +$400 – до $2500) та SQL (мова для роботи з базами даних: +$350 – до $2150).

Серед провідних спеціалістів (Lead+) найвищі компенсації мають ті, хто працює з Python – їхня медіанна зарплата сягає $4500 (зростання на $500 за останні пів року).

Географія зарплат та міграція

За регіонами України найвищу медіанну зарплату зафіксували у Житомирі ($2750), однак вибірка там була незначною. У Києві та Львові цей показник становить $2500, а в Дніпрі, Тернополі та Полтаві – по $2300.

Порівняно з груднем 2025 року найбільший стрибок зарплат зафіксували в Рівному (+$760), Черкасах (+$540) та Тернополі (+$539). За даними аналітиків DOU, така динаміка може свідчити про нову хвилю внутрішньої міграції ІТ-фахівців.

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Нагадаємо, за останній рік середня заробітна плата, яку роботодавці пропонують у вакансіях, збільшилася на 6 тис. грн.

Як повідомлялося раніше, за даними Державної служби статистики (Держстат), середня заробітна плата штатних працівників в Україні у травні 2026 року зросла на 1,5% порівняно з квітнем і становила 30 961 грн.

Зокрема, мінімальна зарплата в Україні за три роки може зрости до 11,1 тис. грн. Зокрема, зазначається, що на 2027-2029 роки буде враховано такі прогнозні розміри мінімальної заробітної плати: із 1 січня 2027 року – в розмірі 9 546 грн, із 1 січня 2028 року – 10 377 грн та з 1 січня 2029 року – 11 114 грн.

Водночас у червні 2026 року середня заробітна плата в Києві перевищила 35 тис. грн. За рік доходи столичних працівників зросли на 17%. Водночас рівень оплати праці суттєво відрізняється залежно від професії.

А також з 1 січня розмір мінімальної зарплати в Україні збільшився з 8 000 грн до 8 647 грн на місяць. У погодинному розмірі мінімальний рівень оплати праці зріс до 52 грн на годину.

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