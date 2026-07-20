"Укрзалізниця" підвищує вартість проїзду в столичній електричці: деталі

Із 22 липня "Укрзалізниця" підвищить вартість разового проїзду у міській електричці Kyiv City Express та приведе її до рівня тарифів на громадський транспорт Києва.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Чому дорожчає проїзд

У компанії пояснюють зміну тарифів зростанням витрат на утримання і ремонт поїздів, організацію їхньої роботи та оплату електроенергії, зазначаючи, що наразі доходів від продажу квитків недостатньо для покриття цих витрат.

Додатковим чинником називають відсутність компенсації з боку столичної влади за перевезення пільговиків: за даними УЗ, Київ не компенсує такі витрати з 2021 року, а лише від початку 2026 року заборгованість перевищила 10 млн грн.

Із 22 липня вартість квитка становитиме:

30 грн – у застосунках "Укрзалізниці" та "Київ Цифровий";

– у застосунках "Укрзалізниці" та "Київ Цифровий"; 34,20 грн – при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування "Київ Цифровий";

– при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування "Київ Цифровий"; 36,70 грн – у терміналах самообслуговування "Укрзалізниці";

– у терміналах самообслуговування "Укрзалізниці"; 37 грн – у касах або безпосередньо у роз’їзного касира у вагоні.

Для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, планують запровадити проїзні абонементи – "Укрхалізниця" вже працює над реалізацією цього рішення.

Водночас усі чинні пільги зберігатимуться:

студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою 50% у застосунку "Укрзалізниці";

ветерани та пенсіонери – оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах.

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Що відомо про підвищення цін на проїзд

Нагадаємо, з 15 липня у Києві підвищили вартість разового проїзду в комунальному транспорті (метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та на фунікулері) з 8 до 30 гривень.

Раніше в Київській міській державній адміністрації заявили, що громадяни, які регулярно користуються пасажирським транспортом Києва, зможуть придбати місячні проїзні квитки зі знижками – у межах такого проїзного вартість однієї поїздки в Києві становитиме до 24 грн.

До того стало відомо, що в Києві розглядають можливість встановлення вартості разової поїздки в комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн.

У КМДА нагадали, що останній перегляд тарифів відбувся у 2018 році. Необхідність оновлення пояснюють наближенням вартості проїзду до економічно обґрунтованого рівня, зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, пальне, зарплати, утримання інфраструктури, а також зменшенням пасажиропотоку.

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