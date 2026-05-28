"Укрзалізниця" вперше встановила кондиціонери в регіональних електричках. Поки лише на двох маршрутах. ФОТО

"Укрзалізниця" вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах. Так, кондиціонерами вже обладнані електропоїзди на маршруті Рівне – Львів – Рівне, а також на маршруті Київ – Хмельницький – Київ.

Як повідомили в компанії, це два модернізовані електропоїзди ЕР9М-502 та ЕР9Е-630, які залізничники власними силами відремонтували на потужностях компанії.

Від початку повномасштабного вторгнення "Укрзалізниця" вже модернізувала 52 електропоїзди. Наразі залізничники завершують оновлення ще одного електропоїзда з кондиціонером, який незабаром вийде на маршрути в Одеській області. До кінця року планується модернізувати ще понад 5 таких поїздів.

В "Укрзалізниці" зазнчили, що ці потяги є альтернативою поїздам далекого сполучення між Києвом та Львовом.

"Найзручніше так їхати саме зі столиці до Львова з пересадкою в Хмельницькому: спочатку регіональним поїздом №857К Київ – Хмельницький, а далі пересісти на поїзд №825 Хмельницький – Тернопіль – Львів. Очікування між рейсами – близько 2 годин", – розповіли в компанії.

Квитки на ці та інші регіональні поїзди традиційно доступні в застосунку Укрзалізниці в розділі "Дальні".

















Вагони "Укрзалізниці"

Раніше в травні віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що на сьогодні "Укрзалізниця" потребує близько 100 вантажних і пасажирських електровозів для забезпечення стабільної логістики, експорту, пасажирських та евакуаційних перевезень.

У лютому стало відомо, що Кабінет Міністрів України в 2026 році планує профінансувати закупівлю ще 100 нових пасажирських вагонів за рахунок бюджетних коштів, тоді як поставки 100 вагонів, будівництво яких було профінансовано торік, розпочнуться в квітні цього року.

Також у лютому 2026 року стало відомо, що Кабінет Міністрів запускає проєкт державного замовлення пасажирських залізничних перевезень, у 2026 році обсяг держзамовлення становитиме 16 млрд грн.

Перед тим повідомлялося, що через падіння вантажної бази "Укрзалізниця" більше не може покривати збитки пасажирського сегменту за рахунок вантажних перевезень, що створює ризик операційного розриву між доходами і витратами.

До того "Укрзалізниця" намагалася ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень. Однак проти виступило Мінекономіки та великий бізнес.

На початку лютого цього року стало відомо, що "Укрзалізниця" запроваджує динамічні ціни на квитки.