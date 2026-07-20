Британські компанії звинувачують у "контрабандному скандалі" на ринку тютюну в Україні, Борис Джонсон закликає до розслідування

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вимагає термінових дій після того, як видання The Mail on Sunday виявило, що британські компанії причетні до ймовірної злочинної мережі, яка викачує майже 200 млн фунтів стерлінгів з військової скарбниці України.

Як пише Daily Mail, дві фірми, зареєстровані в колишньому відділенні NatWest у Вотфорді, є основними акціонерами підозрюваної незаконної фабрики в Україні.

Деталі справи

Звинувачення стосуються розповсюдження незаконних сигарет в Україні та Європі з використанням мережі офшорних фірм, щоб ухилитися від сплати податків на суму 180 млн фунтів стерлінгів на рік.

За словами критиків, включно з Джонсоном, дохід, що дорівнює 6% щорічної військової допомоги Великої Британії Україні, має поповнювати бюджет України для фінансування зброї, необхідної для боротьби з Росією.

В Україні тривають судові процеси, які ще мають бути винесені суддею в справі, яка тягнеться вже понад два роки.

Джонсон назвав ситуацію "абсолютним скандалом", закликаючи до жорстких заходів як в Україні, так і у Великій Британії.

"У той час, коли цій героїчній країні потрібна кожна копійка своїх податкових надходжень для боротьби з путінською армією, нам потрібно припинити такі операції та притягнути винних до відповідальності", – сказав Джонсон.

Народний депутат України та заступник голови парламентського податкового комітету Ярослав Железняк зі свого боку наголосив, що Україна та Велика Британія повинні діяти зараз, щоб зупинити це підозрюване ухилення від сплати податків у промислових масштабах.

Тіньовий ринок

Згідно з даними Бюро економічної безпеки України (БЕБ), податок на тютюн становить 7% державного бюджету України та є одним із критично важливих джерел доходів країни.

Однак БЕБ попереджає, що підроблені сигарети, на які припадає кожна п'ята пачка, продана в країні, коштували її казні майже 500 млн фунтів стерлінгів втрачених податкових надходжень минулого року.

Розслідування незаконного виробництва

За даними дослідницької компанії Kantar, що спеціалізується на роздрібній торгівлі, український виробник Marshall Finest Tobacco виробив 37% цих сигарет у 2025 році.

За даними слідства, під прикриттям легального виробника сигарет компанія Marshall "створила незаконну схему виробництва неврахованих тютюнових виробів".

Сигарети були "незаконно продані" в Україні "з використанням підроблених акцизних марок" і "також контрабандою ввезені до ЄС, де їх "продають за готівку". Суддя постановив, що старшому детективу слід дозволити провести подальші обшуки.

Наразі кримінальне провадження продовжується, а посадовці проводять досудове розслідування, підтвердили в БЕБ The Mail on Sunday.

Але, незважаючи на це, Marshall досі працює.

На сайті виробника вказано, що компанія має "ліцензію на виробництво та оптову торгівлю тютюновими виробами". На фотографіях показано її об'єкти в Тернополі.

В українському публічному реєстрі компаній зазначено трьох акціонерів Marshall, двоє з яких є фірмами, зареєстрованими у Великій Британії, котрі вказують свої штаб-квартири як офіси в колишньому відділенні NatWest у Вотфорді, графство Гартфордшир. Обидві належать фірмі, що базується в "податковій гавані" Белізу в Центральній Америці.

Обидві британські компанії вказують резидентів України як директорів, однак Mail on Sunday не змогла знайти жодного з них.

Коли журналісти видання відвідали офісну будівлю, де, згідно з системою домофонного зв'язку, зареєстровано 14 фірм, ніхто з тих, з ким вони розмовляли, не чув про ці компанії чи їхніх директорів.

Третім акціонером Marshall є компанія, що базується на Сейшельських островах, ще одній офшорній "податковій гавані".

Водночас директор Marshall Finest Tobacco Ігор Братченко категорично заперечив "будь-яку причетність до незаконного виробництва, контрабанди чи розповсюдження підроблених тютюнових виробів" і заявив, що фірма працює відповідно до – і повністю дотримується – українських законів і правил.

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Втрати на ринку

Раніше стало відомо, що Україна щороку втрачає близько 38 млрд грн податкових надходжень через нелегальний ринок тютюнової продукції та вейпів. При цьому більшість торговельних точок, які закривають правоохоронці, відновлюють роботу вже протягом тижня.

До того представники легальних виробників заявляли, що за підсумками 2025 року бюджет недоотримав 26,5 млрд грн. За їхніми оцінками, у разі збереження поточної тенденції у 2026 році втрати можуть зрости до 28 млрд грн.

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