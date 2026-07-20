Фонд держмайна продав на аукціонах підсанкційні активи на 12,2 мільйона

Фонд державного майна України (ФДМУ) продав на онлайн-аукціонах у системі "Prozorro.Продажі" підсанкційні активи ворогів та колаборантів на загальну суму 12,2 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Деталі торгів та найдорожчі лоти

Найдорожчим лотом стала дворівнева квартира російського пропагандиста Артемія Лебедєва площею 193 кв. м у Києві, яку ТОВ "Діта Комодітіз" придбало за майже 8,4 млн грн при стартовій ціні 7,07 млн грн.

Двокімнатну квартиру в Ірпені, що належала "міністерці охорони здоров'я" так званої "ЛНР" Наталії Пащенко, у ході конкуренції 22 учасників продали ТОВ "Нерухомість-Закон та порядок" за 2,4 млн грн.

Чотири автомобілі Toyota російського олігарха Олега Дерипаски реалізували сумарно за майже 1,4 млн грн.

Усі залучені від продажу чотирьох автомобілів та двох квартир кошти спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Що буде далі з коштами

Переможці аукціонів мають 25 робочих днів для повної сплати вартості придбаних лотів.

Договори купівлі-продажу підпишуть лише після надходження коштів, після чого гроші одразу перерахують на відбудову країни.

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Нагадаємо, надходження до державного бюджету від роботи ФДМУ склали 3,45 млн грн, це в 11 разів більше за кошти, витрачені на фінансування діяльності самого Фонду.

Нагадаємо, цього року уряд планує залучити від приватних інвесторів близько 10 млрд грн надходжень від великої приватизації та ще 3 млрд грн ‒ від малої.

Як повідомлялося, Фонд державного майна оприлюднив календар великої приватизації, що включає шість ключових об’єктів загальною вартістю близько $370 млн.

Раніше голова ФДМУ Дмитро Наталуха заявляв, що ефективність приватизаційних аукціонів зросла: частка успішних торгів підвищилася до 22% проти приблизно 7% раніше.

Зокрема, доходи загального Фонду державного бюджету (без урахування грантів) у першому півріччі 2026 року майже повністю відповідали плану й становили 1,3 трлн грн.

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