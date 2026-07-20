Органічний ринок України працюватиме за стандартами ЄС – президент підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про державне регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції", який гармонізує українські правила із вимогами Європейського Союзу.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Документ упроваджує норми європейського законодавства у межах євроінтеграції та виконання зобов'язань за Угодою про асоціацію з ЄС.

Ключові новації закону

Закон змінює підходи до контролю за якістю органічної продукції та розширює можливості для агровиробників.

Зокрема, документ передбачає:

нову систему державного контролю – перевірки проводитимуть уповноважені органи сертифікації під наглядом держави , що зменшить бюрократичний тиск на бізнес;

, що зменшить бюрократичний тиск на бізнес; групову сертифікацію – малі фермери зможуть працювати в кооперації та разом проходити процедуру підтвердження якості;

нові державні реєстри – створення нових баз даних , зокрема реєстру органічних тварин;

, зокрема реєстру органічних тварин; розширення категорій – чітке визначення нових груп продукції, включно з розвитком органічної аквакультури та переробки.

"Ухвалення цього закону – це важливий крок до оновлення правил функціонування ринку органічної продукції та зміцнення довіри до української органіки на міжнародних ринках. Він також створює нові можливості для виробництва продукції з вищою доданою вартістю", – наголосив Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Що це змінює для бізнесу та споживачів

Для українських аграріїв оновлені правила суттєво спростять вихід на ринок Євросоюзу та дозволять знизити кількість бюрократичних бар'єрів під час експорту.

Завдяки офіційному підтвердженню якості за стандартами ЄС виробники зможуть реалізовувати продукцію за вищою ціною.

Реалізація закону також сприятиме створенню нових робочих місць у сільській місцевості та переходу українського агросектору до сталого виробництва за принципами Європейського зеленого курсу.

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Нагадаємо, український органічний ринок залишається переважно експортно-орієнтованим, а Європейський Союз залишається ключовим ринком.

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