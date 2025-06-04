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Україна увійшла до ТОП-3 найбільших експортерів органічної продукції в Євросоюз

Україна увійшла до ТОП-3 найбільших експортерів органічної продукції в ЄС

Україна посіла третє місце серед 123 країн світу за обсягами поставок органічної продукції до Європейського Союзу в 2024 році.

Про це йдеться в повідомленні сертифікаційної компанії України "Органік Стандарт" із посиланням на звіт Європейської Комісії. 

"203,9 тис. тонн органіки було експортовано з України до країн Європейського Союзу – це на 17,4% більше, ніж у 2023 році. Наші фермери та виробники поступово, але впевнено відновлюють свої позиції після складного періоду", – сказано в повідомленні.

Таким чином, органічні зернові, олії, ягоди, фрукти та інші продукти, зроблені в Україні, знову затребувані в Європі.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз вирішив відновити квоти на імпорт сільськогосподарських товарів із України, які були скасовані на початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році для підтримки українських фермерів. Оновлені обмеження набудуть чинності 6 червня.

Перед тим повідомлялося, що Єврокомісія 22 травня ухвалила перелік перехідних заходів щодо українського експорту в ЄС, які вступлять в силу після того, як із 6 червня припинять діяти автономні торговельні преференції для України, відомі як "торговельний безвіз".

Автор: 

продукти (766) рейтинг (963) торгівля (918) експорт (3864) Євросоюз (5194) фермер (235) органічна продукція (7)


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Це вони про виборців Зеленського?
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04.06.2025 21:04 Відповісти
Наши яйця найкращі у світі ‼️
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04.06.2025 21:10 Відповісти

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