Україна увійшла до ТОП-3 найбільших експортерів органічної продукції в Євросоюз

Україна посіла третє місце серед 123 країн світу за обсягами поставок органічної продукції до Європейського Союзу в 2024 році.

Про це йдеться в повідомленні сертифікаційної компанії України "Органік Стандарт" із посиланням на звіт Європейської Комісії.

"203,9 тис. тонн органіки було експортовано з України до країн Європейського Союзу – це на 17,4% більше, ніж у 2023 році. Наші фермери та виробники поступово, але впевнено відновлюють свої позиції після складного періоду", – сказано в повідомленні.

Таким чином, органічні зернові, олії, ягоди, фрукти та інші продукти, зроблені в Україні, знову затребувані в Європі.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз вирішив відновити квоти на імпорт сільськогосподарських товарів із України, які були скасовані на початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році для підтримки українських фермерів. Оновлені обмеження набудуть чинності 6 червня.

Перед тим повідомлялося, що Єврокомісія 22 травня ухвалила перелік перехідних заходів щодо українського експорту в ЄС, які вступлять в силу після того, як із 6 червня припинять діяти автономні торговельні преференції для України, відомі як "торговельний безвіз".