Майже 500 британських компаній працюють у Росії, – дослідження

Станом на травень 2026 року в Росії продовжують діяльність 495 комерційних компаній, учасниками або співвласниками яких є резиденти Великої Британії.

Про це свідчать результати дослідження YouControl.

Хоча порівняно з 2022 роком кількість таких бізнесів суттєво зменшилася (тоді їх було понад 2 тис.), британський капітал досі присутній у російській економіці.

Ключові сфери та географія бізнесу

Найбільша частка британського капіталу в Росії зосереджена в сервісних секторах.

Найпопулярнішим напрямом є оренда та управління нерухомістю, а також сфери IT, бізнес-консалтингу, будівництва, маркетингу та оптової торгівлі сільгоспобладнанням.

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб РФ, беззаперечним лідером за кількістю реєстрацій є Москва (308 компаній), за нею йдуть Санкт-Петербург (44) та Московська область (31).

Крім того, аналітики зафіксували реєстрацію британських "клонів" українських компаній на тимчасово окупованих територіях України – у Криму, а також у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Санкційні зв'язки та міжнародні бренди

Загальний обсяг статутного капіталу досліджуваних компаній перевищує 59 млрд руб.

У багатьох із них виявлено зв'язки із підсанкційними особами та оточенням кремлівського режиму:

санкції та видобуток – частки у трьох великих російських гірничодобувних підприємствах належать підсанкційній британській Nord Gold PLC, пов'язаній із російським олігархом Олексієм Мордашовим;

зв'язки з Кремлем – російськими страховими компаніями групи "Чабб" керувала ймовірна донька помічника Путіна Юрія Ушакова;

незавершений вихід брендів – повний вихід із ринку Російської Федерації досі не завершили такі міжнародні гіганти, як Schneider Electric та люксовий холдинг LVMH (через компанію "Европа Отель").

пов'язані з Федеральною службою безпеки (ФСБ) об'єкти – у передмісті Санкт-Петербурга компанія із британським капіталом володіє SPA-готелем, а серед її учасників є ймовірна сестра першого заступника директора ФСБ Сергія Корольова.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, Велика Британія у травні 2026 року офіційно дозволила імпорт дизельного та авіаційного палива, яке виробляється з російської нафти за межами РФ шляхом її переробки в третіх країнах.

Читайте також: Британські компанії звинувачують у "контрабандному скандалі" на ринку тютюну в Україні, Борис Джонсон закликає до розслідування