Тріумф Іспанії та $9 мільярдів для FIFA: як новий формат ЧС-2026 змінив футбольну економіку
Збірна Іспанії здобула титул чемпіона світу з футболу 2026 року, здолавши у фіналі Аргентину з рахунком 1:0 у додатковий час.
Про це пише CNBC.
Однак головним фінансовим бенефіціаром турніру стала міжнародна федерація футболу FIFA, чиї річні прибутки за підсумками 2026 року перетнуть позначку в $9 млрд.
Такий фінансовий стрибок забезпечила масштабна реформа змагань: кількість команд-учасниць вперше зросла з 32 до 48, число матчів збільшилося з 64 до 104, а сам турнір розтягнувся на шість тижнів замість звичних чотирьох.
Ціни на квитки та плани на розширення
Ціни на квитки коливалися від $60 до понад $10 тис., а медіанна вартість перевищила $900.
Попри критику цін, на груповому етапі рівень заповнюваності стадіонів становив 99%, тобто матчі були практично повністю розпродані.
Президент FIFA Джанні Інфантіно вже почав просувати ідею подальшого розширення чемпіонату світу до 64 збірних у 2030 році. Цю стратегію підтримує чимало країн, які отримують фінансування від організації.
Куди спрямують доходи
Оскільки FIFA є неприбутковою організацією, її доходи йдуть на розвиток футболу в країнах-членах:
- програма FIFA Forward 4.0 – $2,7 млрд спрямують на розвиток футболу в 211 країнах-членах у 2027-2030 роках.
- ЧС-2030 – $6 млрд заклали на проведення турніру та урочистостей з нагоди 100-річчя чемпіонату світу.
Призові виплати збірним
FIFA виплачує кошти 48 національним асоціаціям за двома напрямами:
- призові за результатами;
- фіксовані виплати на підготовку.
Кожна збірна гарантовано отримує щонайменше $12,5 млн ($10 млн за участь у груповому етапі та $2,5 млн на передтурнірну підготовку).
Призові за місця розподілилися так:
- Іспанія (переможець) – $51 млн (це менше, ніж призові переможцю Клубного чемпіонату світу);
- Аргентина (фіналіст) – $34 млн;
- Англія (3-тє місце) – $30 млн.
Нагадаємо, у квітні міжнародна федерація футболу (FIFA) досягла принципової згоди збільшити призовий фонд і бонуси за участь у Чемпіонаті світу 2026 року.
Як повідомлялося, FIFA оголосила про партнерство з платформою коротких відео TikTok для висвітлення Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
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