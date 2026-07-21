Понад 1000 порушень: За яку рекламу найчастіше штрафували бізнес у першому півріччі

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за перше півріччя поточного року виявила 1 075 порушень спеціальних вимог закону України "Про рекламу".

Як нагадали в Держпродспоживслужбі, до змісту реклами лікарських засобів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, дитячого харчування, об'єктів будівництва, використання державної мови в рекламі та недопущення дискримінації за ознакою статі законом визначено спеціальні вимоги.

Де найбільше порушень

Так, порушення зафіксували в таких сферах:

реклама тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та пов'язаної продукції – 305 порушень, ухвалено 21 рішення про зупинення реклами, 289 рішень про накладення штрафів на суму 1,14 млн грн;

– 305 порушень, ухвалено 21 рішення про зупинення реклами, 289 рішень про накладення штрафів на суму 1,14 млн грн; реклама із застосуванням недержавної мови – 297 порушень, ухвалено 6 рішень про зупинення реклами, 290 рішень про накладення штрафів на суму 714 тис. грн;

– 297 порушень, ухвалено 6 рішень про зупинення реклами, 290 рішень про накладення штрафів на суму 714 тис. грн; реклама алкогольних напоїв та торговельних марок, під якими вони випускаються, – 227 порушень, ухвалено 3 рішення про зупинення реклами, 211 рішень про накладення штрафів на суму 628 тис. грн;

– 227 порушень, ухвалено 3 рішення про зупинення реклами, 211 рішень про накладення штрафів на суму 628 тис. грн; реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації – 165 порушень, ухвалено 10 рішень про зупинення реклами, 162 рішення про накладення штрафів на суму 550 тис. грн;

– 165 порушень, ухвалено 10 рішень про зупинення реклами, 162 рішення про накладення штрафів на суму 550 тис. грн; дискримінаційна реклама за ознакою статі – 70 порушень, ухвалено 7 рішень про зупинення реклами, 63 рішення про накладення штрафів на суму 245,2 тис. грн;

– 70 порушень, ухвалено 7 рішень про зупинення реклами, 63 рішення про накладення штрафів на суму 245,2 тис. грн; реклама дитячого харчування – 10 порушень, ухвалено 8 рішень про накладення штрафів на суму 16,9 тис. грн;

– 10 порушень, ухвалено 8 рішень про накладення штрафів на суму 16,9 тис. грн; реклама об'єктів будівництва – 1 порушення, за яке ухвалено рішення про накладення штрафу.

Скільки штрафів сплатили

"Загалом за результатами розгляду справ найбільші суми штрафних санкцій застосовано за порушення вимог щодо реклами тютюнових виробів та пов'язаної продукції – 1,14 млн грн. Із цієї суми 838 тис. грн уже сплачено", – зазначили в Держпродспоживслужбі.

За порушення в рекламі алкогольних напоїв сплачено 500,2 тис. грн штрафних санкцій, рекламі лікарських засобів – 410,7 тис. грн, рекламі з застосуванням недержавної мови – 468,1 тис. грн.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, наприкінці червня бізнес заявив про різке зростання перевірок імпортного алкоголю з 5% до 50%.

Також повідомлялося, що за підсумками понад 15 тис. фактичних перевірок, які у першому півріччі 2026 року провели підрозділи податкового аудиту Державної податкової служби, до державного бюджету вже надійшло понад 250 млн грн.

Читайте також: Єврокомісія оштрафувала AliExpress на 550 мільйонів євро за продаж небезпечних товарів