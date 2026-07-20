Єврокомісія оштрафувала AliExpress на 550 мільйонів євро за продаж небезпечних товарів

Європейська Комісія оштрафувала китайську платформу електронної торгівлі AliExpress на 550 млн євро за продаж небезпечної та контрафактної продукції.

Про це йдеться у офіційному повідомленні Єврокомісії.

Це рішення стало рекордним штрафом за порушення Європейського закону про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA).

У чому звинувачують маркетплейс

Як зазначається у розслідуванні регулятора, AliExpress порушила вимоги DSA щодо належної оцінки та зниження ризиків продажу нелегальних товарів.

Компанія не залучила достатньо співробітників для перевірки потенційно небезпечної продукції та суттєво переоцінила ефективність власних алгоритмів із її виявлення та видалення.

Крім того, рекомендаційні системи платформи неналежно оцінювали вплив на поширення нелегальних товарів. У результаті чимало таких позицій рекламувалися та пропонувалися користувачам ще до того, як їх встигали видаляти з сайту.

Терміни на виправлення та реакція Alibaba

Alibaba Group – це китайський технологічний холдинг, якому і належить маркетплейс AliExpress.

Єврокомісія, яка розслідувала діяльність маркетплейсу з 2024 року, зобов'язала компанію повністю усунути виявлені порушення. AliExpress має час до 20 жовтня цього року, щоб подати на розгляд регулятора план відповідних дій.

У самій компанії вже заявили, що не погоджуються з рішенням Єврокомісії та вважають штраф непропорційним.

Наразі AliExpress вивчає юридичні деталі та розглядає можливі кроки для оскарження. Попри це, депозитарні розписки материнської компанії Alibaba подорожчали на 3,5% під час передторгів у Нью-Йорку.

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Нагадаємо, наприкінці травня повідомлялося, що Європейська Комісія оштрафувала китайський маркетплейс Temu на 200 млн євро відповідно до закону про цифрові послуги (DSA).

Прибутки та податки в Європі

Як повідомлялося, китайський онлайн-маркетплейс Temu 2024 року в понад двічі збільшив прибуток у Європейському Союзі, до трохи менше $120 млн, незважаючи на те, що там працює лише вісім осіб. Так, 2024 року прибуток компанії до оподаткування зріс на 171% порівняно з $44,1 млн роком раніше.

Також міністри фінансів країн Європейського Союзу погодилися з липня 2026 року запровадити тимчасовий платіж у розмірі 3 євро за кожну посилку, а через два роки – перейти до постійної системи мит. Рішення було ухвалене на тлі різкого зростання обсягів посилок від китайських онлайн-продавців, зокрема Shein та Temu, що створило додатковий тиск на європейський бізнес.

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