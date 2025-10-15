Китайська Temu збільшила прибуток у Євросоюзі на 171%

Китайський онлайн-маркетплейс Temu минулого року в понад двічі збільшив прибуток у Європейському Союзі, до трохи менше $120 млн, незважаючи на те, що там працює лише вісім осіб.

Як пише The Guardian, 2024 року прибуток компанії до оподаткування зріс на 171% порівняно з $44,1 млн роком раніше.

Однак компанія сплатила лише $18 млн податку на прибуток корпорацій, майже $3 млн із яких були обов'язковим додатковим податком, запровадженим наприкінці 2023 року після того, як ЄС підписав глобальну мінімальну ставку податку для великих компаній.

Звіти, подані для материнської групи групи Whaleco Technology з ЄС, що базується в Ірландії, також показують, що доходи зросли до $1,7 млрд порівняно з $758 млн у попередньому році, до запровадження нових заходів контролю над супербюджетним рітейлером.

Окремі документи показують, що Temu зараз має понад 115 млн клієнтів по всьому ЄС, що еквівалентно понад чверті населення.

Зростання продажів відбувається перед кроками ЄС щодо закриття лазівки, яка дозволяє посилкам вартістю менше 150 євро уникати митних зборів та деяких прикордонних перевірок.

Минулого року до ЄС в'їхало 4,6 млрд посилок із низькою вартістю, що еквівалентно 12 млн на день, що втричі більше, ніж у 2022 році.

Понад 91% посилок вартістю менше 150 євро надійшли з Китаю, де Temu та ще один лоукост-продавець Shein виробляють і відправляють більшу частину своїх товарів.

Однак контроль почав посилюватися в липні цього року, і очікується, що мито застосовуватиметься з 2028 року.

Головний виконавчий директор Фонду справедливого оподаткування Пол Монаган оцінює, що ірландська структура Temu фактично сприяла споживчим продажам у Євросоюзі на суму близько $10 млрд.

Монаган вважає, що офіційний дохід у $1,7 млрд відображає лише комісії та збори, які китайський маркетплейс отримує від незалежних продавців, що торгують на платформі. Це означає, що реальні обсяги торгівлі можуть бути у кілька разів вищими.

Своєю чергою представники Temu заперечують будь-які порушення, підкреслюючи, що їхня ірландська структура є "реальними операційними компаніями, які наймають реальних людей".

Наприкінці липня повідомлялося, що Європейська Комісія попередньо визнала китайський маркетплейс Temu порушником закону Європейського Союзу про цифрові послуги (DSA). Таким чином, китайському онлайн-магазину загрожує штраф у розмірі 6% від загального світового річного обороту.

Докази свідчать про високий ризик для споживачів у ЄС зіткнутися з незаконними продуктами на платформі. Зокрема, аналіз таємного покупця, проведений Комісією, показав, що споживачі, які здійснюють покупки на Temu, з великою ймовірністю знайдуть серед пропозицій невідповідні продукти, такі як дитячі іграшки та дрібна електроніка.

У травні повідомлялося, що Європейський Союз може ввести збір у розмірі 2 євро за обробку невеликих посилок, що імпортуються до ЄС в основному з Китаю.