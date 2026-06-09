Китайські маркетплейси, такі як Temu та Shein, зафіксували падіння продажів після 6 років зростання

Прибуткам великих китайських маркетплейсів, таких як Temu, Shein та AliExpress, почали загрожувати зростання цін на авіаційне паливо та слабкий попит із боку західних споживачів з низьким рівнем доходу, пов'язані з війною в Ірані.

Як пише Reuters, зростання логістичних витрат, спричинених війною на Близькому Сході, посилює навантаження, оскільки такі перевізники, як DHL Express, встановлюють значні паливні надбавки.

Падіння експорту

Так, експорт недорогих товарів електронної комерції Китаю, який різко зріс за останні шість років, у квітні впав на 10,9%, до $9,81 млрд. Показник у річному вимірі знижується вже п'ять місяців поспіль.

На думку аналітиків і галузевих інсайдерів, падіння вартості експорту свідчить не лише про скорочення витрат, але й про те, що епоха гіперзростання великих недорогих торгових платформ може закінчитися. Торгові платформи, ймовірно, переміщують більше продукції оптом на склади для відправлень на місцевому рівні, а не перевозять все безпосередньо з Китаю.

"Це мало б сенс, враховуючи вартість авіаперевезень відносно вартості продукту. Якщо ви купуєте топ вагою 300-400 грамів, ви досягаєте етапу, коли авіаперевезення становлять 60% вартості", – зазначив керівний директор Trade and Transport Group Фредерік Хорст.

Наприклад, маркетплейс Shein розширює свої складські потужності в Європі, минулого місяця відкривши свій третій склад у Великій Британії.

Повернення до зростання

Продажі цих та інших майданчиків досі суттєво перевищують ті, що були два роки тому, але повернутись до росту, що спостерігався останніми роками, буде складно.

Зростання цін на бензин шкодить бюджетам домогосподарств у США та Європі, до того ж Європейський Союз із липня цього року збирається запровадити збір у розмірі 3 євро на дешеві посилки з таких маркетплейсів.

Окрім того, бізнес-моделі цих майданчиків постраждали ще минулого року, після того як президент США Дональд Трамп скасував митні пільги для посилок із низькою вартістю.

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Наприкінці травня повідомлялося, що Європейська Комісія оштрафувала китайський маркетплейс Temu на 200 млн євро відповідно до закону про цифрові послуги (DSA).

Податки на посилки в Україні

Як повідомлялося, наприкінці травня Верховна Рада провалила голосування за правки до законопроєкту №12360 (зміни до Митного кодексу) про запровадження податку на додану вартість для посилок із-за кордону вартістю до 150 євро.

Наразі в Україну без мита (10%) та ПДВ (20%) можна ввозити посилки, сумарна вартість товарів у яких не перевищує 150 євро для одного одержувача.

У межах зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом уряд України планує з 1 січня 2027 року запровадити ПДВ (20%) на всі міжнародні посилки, скасувавши чинний безмитний ліміт. Насамперед це стосується покупок на закордонних маркетплейсах.

Тобто ПДВ нараховуватиметься з першої копійки на товари незалежно від їхньої вартості. Податок включатиметься у вартість товару безпосередньо під час покупки, що, по суті, призведе до здорожчання речей на 20%.

Маркетплейси зі свого боку мають запровадити відповідні зміни на своїх майданчиках, що потребуватиме часу та бажання з боку маркетплейсів.

Експерти тим часом прогнозують, що скасування пільги на дешеві посилки може вдарити по гаманцях багатьох українців, для яких зарубіжні, насамперед китайські, маркетплейси нерідко – безальтернативний варіант придбати необхідне, як одяг чи взуття. На це зокрема вказують дані соціологічного дослідження Rating Group.

Окрім базових речей українці цієї зими активно купували за кордоном резервні елементи живлення – павербанки, акумулятори, зарядні пристрої. Тобто нарахування ПДВ з першої копійки, як передбачено законопроєктом, стане таким собі "податком на виживання".

Рішення також може позначитися на діяльності волонтерів, які закуповують товари для комплектування Сил оборони. Згідно з результатами дослідження Rating Group, у 29% випадків українці або їхні близькі замовляли міжнародні посилки для потреб військових, у 26% – для волонтерської діяльності, а в 25% – для ремонту або виробництва технологічного обладнання.

Більшість невеликих українських виробників доставляють комплектуючі для виробництва дронів та інших виробів оборонного призначення з-за кордону саме посилками. Зазвичай, це надійніше та дешевше. Адже навіть українські продавці, яким вдається завозити оптові партії деталей, до останнього часу були змушені продавати їх всередині України дорожче, сплачуючи ПДВ.

Канал постачання комплектуючих у міжнародних відправленнях дозволяє багатьом українських виробникам не лише купувати їх дешевше, а й обходити обмеження, які Китай запровадив на експорт деяких компонентів.

Пільгу хочуть обмежити сумою у 45 євро для одного одержувача посилок, які надсилаються відправником без будь-якої оплати, призначаються для особистого чи сімейного використання одержувачем, їх характеристики та кількість не повинні вказувати на те, що вони ввозяться з будь-якою комерційною метою. Іншими словами – це посилки із-за кордону від родичів і друзів.

Утім, і з них можуть стягувати ПДВ, якщо в посилці містимуться підакцизні товари (наприклад, алкоголь), парфуми, кава, чай у кількостях, більших за визначені. Для чаю – це 100 грам. Детальніше про це Бізнес Цензор писав тут.

Наразі із 75 млн міжнародних посилок розмитнюють лише 0,8%, хоча саме ці 0,8% становлять половину вартості від усіх посилок. Коли скасують пільгове завезення посилок, то навантаження на митницю зросте в 122 рази.