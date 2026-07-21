Іноземні інвестори почали вдвічі частіше купувати український бізнес. Куди вкладають гроші?
У першому півріччі 2026 року іноземні інвестори суттєво активізували купівлю українського бізнесу.
Про це свідчать дані звіту аналітичного дослідження M&A Radar від компанії KPMG в Україні.
KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler) – одна з компаній "великої четвірки" найбільших у світі аудиторсько-консалтингових мереж.
Надає послуги з аудиту, податкового, юридичного та фінансового консультування.
Кількість таких M&A-угод (угоди з купівлі, продажу та злиття компаній) зросла удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року – з 5 до 10 транзакцій.
Загальна розголошена вартість придбаних іноземцями українських активів зросла із $26 млн у першій половині 2025 року до $415 млн у першому півріччі 2026 року.
У які сфери вкладають іноземні гроші
Найбільший інтерес іноземного капіталу зосереджений у двох секторах:
- IT та технології;
- банківська та страхова сфери.
Серед наймасштабніших угод за участю іноземного капіталу:
- Preply – заснована в Україні освітня платформа залучила $150 млн у раунді фінансування Series D та отримала статус "єдинорога" (оцінка компанії перевищила $1 млрд);
- MetLife Ukraine – польська страхова компанія PZU SA придбала найбільшого в Україні страховика життя за близько $100 млн;
- Agro-Region Group – компанія Kapenata Limited придбала український агрохолдинг більш ніж за $100 млн.
Аналітики зазначають, що хоча іноземний капітал досі залишається дуже чутливим до безпекових ризиків, таке зростання свідчить про початок відновлення інтересу міжнародного бізнесу до України.
Нагадаємо, група "Метінвест" потрапила до переліку найбільших інвесторів України за підсумками 2022-2025 років. За цей період компанія спрямувала в українську економіку 43,6 млрд грн капітальних інвестицій.
Як повідомлялося, дочірня компанія польської ІТ-групи Euvic SA – Euvic Ukraine – залучила чотири млн євро інвестицій для продовження стратегії поглинання українських технологічних компаній.
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