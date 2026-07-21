Іноземні інвестори почали вдвічі частіше купувати український бізнес. Куди вкладають гроші?

У першому півріччі 2026 року іноземні інвестори суттєво активізували купівлю українського бізнесу.

Про це свідчать дані звіту аналітичного дослідження M&A Radar від компанії KPMG в Україні.

KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler) – одна з компаній "великої четвірки" найбільших у світі аудиторсько-консалтингових мереж. Надає послуги з аудиту, податкового, юридичного та фінансового консультування.

Кількість таких M&A-угод (угоди з купівлі, продажу та злиття компаній) зросла удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року – з 5 до 10 транзакцій.

Загальна розголошена вартість придбаних іноземцями українських активів зросла із $26 млн у першій половині 2025 року до $415 млн у першому півріччі 2026 року.

У які сфери вкладають іноземні гроші

Найбільший інтерес іноземного капіталу зосереджений у двох секторах:

IT та технології;

банківська та страхова сфери.

Серед наймасштабніших угод за участю іноземного капіталу:

Preply – заснована в Україні освітня платформа залучила $150 млн у раунді фінансування Series D та отримала статус "єдинорога" (оцінка компанії перевищила $1 млрд);

MetLife Ukraine – польська страхова компанія PZU SA придбала найбільшого в Україні страховика життя за близько $100 млн;

Agro-Region Group – компанія Kapenata Limited придбала український агрохолдинг більш ніж за $100 млн.

Аналітики зазначають, що хоча іноземний капітал досі залишається дуже чутливим до безпекових ризиків, таке зростання свідчить про початок відновлення інтересу міжнародного бізнесу до України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, група "Метінвест" потрапила до переліку найбільших інвесторів України за підсумками 2022-2025 років. За цей період компанія спрямувала в українську економіку 43,6 млрд грн капітальних інвестицій.

Як повідомлялося, дочірня компанія польської ІТ-групи Euvic SA – Euvic Ukraine – залучила чотири млн євро інвестицій для продовження стратегії поглинання українських технологічних компаній.

Читайте також: Інвестиції під час війни: У Гданську офіційно запустили новий Фонд реконструкції України