"Метінвест" став одним із найбільших інвесторів України під час війни, ‒ рейтинг LIGA.net і ФРУ

Група "Метінвест" потрапила до переліку найбільших інвесторів України за підсумками 2022-2025 років. За цей період компанія спрямувала в українську економіку 43,6 млрд грн капітальних інвестицій.

Рейтинг підготували LIGA.net та Федерація роботодавців України, повідомляє пресслужба "Метінвесту".

Згідно з рейтингом, "Метінвест" інвестував 11 млрд грн у 2022 році, 11,7 млрд грн ‒ у 2023 році, 10,1 млрд грн ‒ у 2024 році та 10,8 млрд грн ‒ у 2025 році.

Напрямки, куди були спрямовані інвестиції:

підвищення рівня безпеки працівників;

підтримка безперервної роботи виробничих підприємств;

реалізація проєктів нового будівництва на об'єднаному ГЗК у межах переходу до "зеленої" металургії;

розвиток власної електрогенерації.

Перше місце в персоніфікованому рейтингу найбільших інвесторів посів кінцевий бенефіціар компаній "Метінвест" і ДТЕК Рінат Ахметов. Сукупний обсяг капітальних інвестицій двох його компаній упродовж 2022-2025 років сягнув 145,3 млрд грн.

До першої п'ятірки також увійшли Юрій Косюк, Віталій Антонов, Геннадій Буткевич і Євген Єрмаков.

Для підготовки першого в Україні персоніфікованого рейтингу капітальних інвестицій LIGA.net проаналізувала фінансову звітність, відкриті державні реєстри та надіслала запити більш ніж 60 найбільшим компаніям з українським капіталом. До рейтингу включили лише ті компанії, які офіційно підтвердили обсяги своїх капітальних інвестицій.

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Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" забезпечив Україні понад 150 млрд грн експортної виручки та надав допомогу на загальну суму 9,3 млрд грн. Із них 4,9 млрд грн було спрямовано на підтримку українського війська в межах ініціативи "Сталевий фронт".

Крім того, "Метінвест" неодноразово очолював рейтинги найкращих роботодавців для ветеранів і студентів інженерних спеціальностей. Наразі майже третина ветеранів, які повернулися до роботи у великому бізнесі, працює саме на підприємствах компанії.

Також університет "Метінвест Політехніка" пропонує ветеранам пільгові умови вступу на інженерні спеціальності ‒ їх зараховують без вступних іспитів, лише за результатами співбесіди.