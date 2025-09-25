"Метінвест Політехніка" розпочала четвертий навчальний рік: серед студентів – ветерани та оборонці Маріуполя

У першому в Україні недержавному гірничо-металургійному університеті "Метінвест Політехніка" розпочався четвертий навчальний рік.

Цьогоріч виш обрали понад 150 бакалаврів і магістрів, а також уперше – 94 фахових молодших бакалаври, повідомляє пресслужба "Метінвесту".

При цьому серед вступників – 26 ветеранів війни, зокрема співробітників підприємств "Метінвесту" та учасників оборони Маріуполя, уточнили в компанії.

"Загалом сьогодні в університеті навчається понад 600 студентів, серед них 52 ветерани: для них освіта це не лише можливість здобути нову професію, а й важливий етап повернення до мирного життя", – зазначається у повідомленні.

Так, цьогоріч на бакалаврат і магістратуру вступили четверо оборонців Маріуполя – нацгвардійці Дмитро Кланцатий та Віталій Андрущенко, а також морпіхи Олександр Паньків і Костянтин Іванов, які пережили полон і повернулися додому. Вони обрали навчання на ІТ-спеціальностях, автоматизації, робототехніці та бізнес-аналітиці.

Ще один студент – Володимир Тищенко, ветеран морської піхоти, який після поранення під Кринками демобілізувався і повернувся працювати на "Запоріжсталь". Він вступив на програму "Металургія чорних металів" за кошти "Метінвесту".

А співробітник Північного ГЗК Володимир Золотарьов під час бакалаврату поєднував навчання з військовою службою. Тепер він продовжує навчання на магістратурі з гірничої справи.

"Для нас велика цінність бачити серед студентів ветеранів. Вони доводять, що освіта справді може стати новим етапом у житті, кроком до знань та професійного зростання. Разом із групою "Метінвест" ми створюємо умови, щоб кожен міг реалізувати свій потенціал і робити внесок у розвиток української промисловості", – каже ректор університету Олександр Поважний.

Загалом, від моменту створення до "Метінвест Політехніки" вступило понад 1330 студентів, а 267 випускників уже отримали дипломи магістрів і працюють у промисловості.

"Ми підтримуємо університет, бо переконані: лише співпраця бізнесу й освіти може забезпечити підготовку нової інженерної еліти для відбудови України", – коментує директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом групи "Метінвест" Тетяна Петрук.

Як повідомлялося, програми університету охоплюють металургію, гірництво, механику, ІТ, автоматизацію, електроінженерію, безпеку праці. Навчання поєднує теорію з практикою на виробництвах "Метінвесту", а найуспішніші студенти отримують стипендії, гранти, пропозиції роботи й стажування за кордоном.

Університет був заснований групою "Метінвест" у 2020 році за ініціативи Ріната Ахметова. Його місія – створення в Україні освіти європейського рівня, орієнтованої на потреби сучасної промисловості.