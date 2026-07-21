Резиденти "Дія.City" сплатили рекордні податки за пів року, – Мінцифри

За перші шість місяців 2026 року резиденти правового та податкового простору "Дія.City" перерахували до державного бюджету 27,9 мільярда гривень податків.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

За даними відомства, цей показник на 75% перевищує результат аналогічного періоду минулого року, коли компанії в просторі сплатили 15,9 мільярда гривень.

Фактори зростання та ефективність податку на виведений капітал (ПнВК)

Зростання податкових надходжень демонструє, що українські технологічні компанії продовжують масштабувати бізнес навіть в умовах повномасштабної агресії Росії.

"Дія.City" забезпечує для цього стабільні, прозорі та прогнозовані умови, які необхідні для довгострокового планування, залучення інвестицій і розвитку.

Зокрема, одним із ключових інструментів для масштабування став податок на виведений капітал (ПнВК), який вже обрали 1 559 компаній-резидентів:

податки сплачуються лише під час виведення коштів з обороту. Якщо прибуток реінвестується в розвиток компанії, він не оподатковується;

стимул для Defense Tech – така модель дозволяє українським розробникам оборонних технологій масштабувати виробництво, відкривати R&D-центри, покращувати умови для фахівців та створювати нові розробки.

Defense Tech (оборонні технології) – це технологічний сектор, що розробляє та створює інноваційні рішення для оборони та безпеки: від військових безпілотників, робототехніки та систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) до софту для розвідки, зв'язку й штучного інтелекту на полі бою.

Масштаби простору та ключові переваги

На сьогодні до "Дія.City" приєдналося вже понад 4,5 тис. компаній від великих сервісних ІТ-бізнесів до продуктових і міжнародних гігантів.

Серед них – EPAM Systems, Grammarly, DataRobot, Lyft, Quantum Systems, MacPaw, Ajax Systems, Genesis, Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber та інші.

Режим пропонує умови, які залишаються одними з найпривабливіших у Європі та світі.

Серед основних переваг:

пільгові податкові умови;

гнучкі форми співпраці з фахівцями;

інструменти для залучення венчурного інвестування;

захист прав інтелектуальної власності.

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Що таке "Дія.City"

"Дія.City" – правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб – резидентів "Дія.City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.

Через війну Міністерство цифрової трансформації України спростило критерії резидентства.

Зокрема, резидентам "Дія.City" не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком. На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів "Дія.City", навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови "Дія.City" залишаються незмінними.

Президент Володимир Зеленський 11 серпня 2021 року підписав закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає особливий правовий режим для проєкту "Дія.City" терміном не менше 25 років. Серед іншого, передбачено спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія.City".

У квітні 2022 року Кабінет Міністрів України розширив дію спеціального правового режиму "Дія.City" на низку видів технологічної діяльності.

У серпні 2025 року Кабінет Міністрів поширив дію спеціального податкового режиму "Дія.City" на дві нові сфери діяльності.

Нагадаємо, резиденти спеціального правового й податкового простору "Дія.Сіty" минулого року сплатили 34,6 млрд грн податків.

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