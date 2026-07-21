Скільки готівки в обігу в Україні та яких банкнот найбільше. ІНФОГРАФІКА

Станом на 1 липня поточного року в Україні перебувало готівки в обігу на 970,8 млрд грн, що на 44,5 млрд грн, або на 4,8, більше, ніж на 1 січня, коли ця сума становила 926,3 млрд грн.

Як повідомили в Національному банку України, якщо перший квартал року традиційно характеризувався вилученням готівки з обігу, то в другому попит на готівку дещо пожвавився.

У Нацбанку назвали це сталою тенденцією, що спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю. Наприклад, рік тому за підсумками першого півріччя 2025 року сума готівки в обігу зросла співставно (на 4,6%).

Скільки банкнот у обігу

Наразі в готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 960,7 млрд грн, а також 15,3 млрд монет (не враховуючи пам'ятних та інвестиційних) на суму 9,9 млрд грн.

На одного жителя України наразі припадає 64 банкноти і 197 платіжних розмінних та обігових монет. На початку року було 64 та 193 штуки відповідно.

Серед банкнот найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 грн, найменше – 50 грн (25,8% та 4,5% від загальної кількості в обігу відповідно).

Яких банкнот стає більше

Найбільший темп приросту за перші пів року був у банкнот номіналом 1 000 грн – їхня питома вага за кількістю в обігу зросла на 1,8% порівняно з початком цього року й наразі становить 20%.

Сума банкнот номіналом 1 000 грн станом на 1 липня перевищила 55%.

"У світовій практиці це свідчить про потребу введення банкноти вищим номіналом. Тож Національний банк оголосив про розширення номінального ряду національної валюти і з 4 вересня 2026 року в готівковий обіг буде введена нова банкнота номіналом 2 000 грн", – нагадали в Нацбанку.

Монети в обігу

На сьогодні в Україні в готівковому обігу перебувають розмінні та обігові монети.

Обігові монети існують чотирьох номіналів – 1, 2, 5 та 10 грн. Із них найбільше – монет номіналом 1 грн, найменше – номіналом 10 грн (4,8% та 2,5% від загальної кількості в обігу відповідно).

"Щодо розмінних монет нагадуємо, що з 1 жовтня 2025 року розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 коп. Ці монети припинили відігравати істотну роль в готівкових розрахунках за товари та послуги", – також зазначили в НБУ.

За цей час вилучили вже 6,5 млн монет таким номіналом.

Водночас на розмінні монети номіналом 50 коп. зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі та послуг. Їхня частка від загальної кількості в обігу становить 9,1%.

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Банкноти в Україні

Нагадаємо, 10 липня Національний банк презентував нову банкноту номіналом 2000 грн із зображенням українського поета Василя Стуса.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний наголошував, що поява нової банкноти номіналом 2000 гривень не матиме впливу на рівень інфляції, адже, за його словами, зміни у готівковому обігу є наслідком ширших економічних процесів, а не їхньою причиною.

16 червня Національний банк України ввів у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 грн.

У серпні 2024 року Національний банк до Дня Незалежності України випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом "Слава Україні! Героям Слава".

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