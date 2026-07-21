Українські фермери отримали понад 137 мільйонів держдопомоги на утримання кіз та овець
Українські сільгоспвиробники отримали понад 137 млн грн державної допомоги на утримання маточного поголів’я кіз та овець.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
У липні коштами другої частини першого етапу програми підтримки тваринництва та переробки сільгосппродукції скористалися 536 фермерських господарств.
Виплати спрямовано через Український державний фонд підтримки фермерських господарств у межах Екстреного проєкту ARISE.
За даними Мінагрополітики, від початку повномасштабної війни галузь вівчарства та козівництва в Україні скоротилася майже на 30%.
Залучені кошти мають допомогти фермерам зберегти поголів’я, стабілізувати роботу та підтримати економічну активність у сільських громадах.
Підтримка надається відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 918.
Скористатися бюджетною дотацією можуть як фізичні, так і юридичні особи, які утримують від 5 до 500 голів маточного поголів’я кіз або овець.
Розмір допомоги становить 2 тис. грн на одну голову. Заявки на отримання підтримки подаються через Державний аграрний реєстр (ДАР).
Нагадаємо, українські агровиробники отримали понад 167 млн грн державної підтримки на утримання великої рогатої худоби всіх напрямів продуктивності.
Зокрема, у першому кварталі 2026 року чисельність поголів'я корів в Україні скоротилася як у господарствах населення, так і на промислових фермах.
Як повідомлялося, українським агровиробникам виплатили понад 93 млн грн державної допомоги на утримання маточного поголів'я кіз та овець.
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