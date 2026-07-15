Нова програма для бізнесу: Українські садівники зможуть отримати гранти й пільгові кредити

Національна установа розвитку за підтримки німецького уряду презентувала програму "Зелене фермерство в галузі садівництва", яка передбачає поєднання грантового фінансування та пільгового кредитування для українських виробників.

Програма має надати доступ мікро-, малим та середнім підприємствам у галузі садівництва доступ до сучасних інструментів "зеленого" фінансування, передає Укрінформ.

Фінансування можна буде використати для впровадження технологій скорочення викидів парникових газів, ефективного використання природних ресурсів та підвищення стійкості агровиробництва до змін клімату.

Що передбачено

Ініціатива передбачає надання підприємствам кредитного фінансування в поєднанні з грантом, який буде спрямовуватися на часткове погашення основної суми кредиту.

Максимальний розмір гранту для одного учасника становить до 10 тис. євро, але не більше 20% залишку основного боргу.

Максимальний строк кредитування – до 5 років.

Окрім того, учасники зможуть скористатися гарантіями Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Які проєкти підтримають

Програма має на меті підтримати проєкти з вирощування яблук, малини, суниці садової та волоського горіха.

Хто може взяти участь

Подати заявки можуть мікро-, малі та середні підприємства з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих територій.

Пріоритетними регіонами визначено Вінницьку, Волинську, Київську, Кіровоградську, Одеську, Херсонську, Черкаську та Чернівецьку області.

Прийом заявок починається з 22 липня й буде тривати до 20 серпня 2026 року включно.

Програму "Зелене фермерство в галузі садівництва" реалізує Національна установа розвитку в межах регіонального проєкту "Підготовка країн Східного партнерства до Європейського зеленого курсу" (PROGRESS), який фінансується Федеральним міністерством довкілля, захисту клімату, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини в межах Міжнародної кліматичної ініціативи (IKI).

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Садівництво в Україні

Як повідомлялося, наприкінці червня Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України припинило прийом заяв для надання грантів для вирощування малини. Таке рішення було ухвалене через перевищення ліміту площ насаджень малини, на які надається грантова підтримка для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства.

Наприкінці травня стало відомо, що прогнозовані втрати ягідної галузі України внаслідок холодної весни цього сезону складуть 2,91 тис. тонн недоотриманого врожаю. Зокрема, втрати полуниці становитимуть 1,74 тис. тонн (20,3% від потенціалу), малини – 1,17 тис. тонн (24,4%). Водночас лохина зазнала мінімального впливу завдяки вищій природній холодостійкості.

Також повідомлялося, що площі під малиною, ожиною та смородиною в Україні зростають протягом останніх трьох років, тоді як насадження суниці, полуниці та волоського горіха скорочуються.

Станом на середину червня 2026 року Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України з початку року ухвалило 42 рішення на 215,4 млн грн на розвиток садів та теплиць.

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