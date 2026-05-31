Холодна весна: Україна цього сезону втратить чверть урожаю полуниці та малини. ІНФОГРАФІКА

Прогнозовані втрати ягідної галузі України внаслідок холодної весни цього сезону складуть 2,91 тис. тонн недоотриманого врожаю.

Про це йдеться в звіті асоціації "Ягідництво України".

Зокрема, втрати полуниці становитимуть 1,74 тис. тонн (20,3% від потенціалу), малини – 1,17 тис. тонн (24,4%). Водночас лохина зазнала мінімального впливу завдяки вищій природній холодостійкості.

Полуниця

"Перша серія заморозків прийшлась саме на пік цвітіння суниці садової, що й визначило масштаб пошкоджень: накопичені втрати цвіту за сезон стали найвищими серед усіх досліджуваних культур", – сказано в документі.

Найбільші прогнозовані втрати цвіту – у регіонах з найбільшими площами насаджень полуниці – це Рівненська (376 тонн), Волинська (308 тонн) та Львівська (288 тонн) області.

Малина

Більшість насаджень малини ще не досягла піку цвітіння під час першої серії заморозків у квітні, проте це лише частково зменшило масштаб пошкоджень.

Найбільші прогнозовані втрати цвіту – Івано-Франківська (364 тонни), Львівська (152 тонни), Чернівецька (134 тонни) області.

Лохина

На відміну від суниці та малини, лохина має значно пізнішу фенологію та загалом вищу природну стійкість до низьких температур – у квітні 2026 року більшість насаджень лохини перебувала ще на стадії щільного брунькового кластера.

Втрати за областями

Утім, масштаб втрат ягідного врожаю варіюється між регіонами – залежно від площ насаджень, географічного положення та ступеня відповідності морозних подій фенологічним фазам конкретної культури.

Найбільні втрати очікуються в Львівській (440 тонн), Рівненській (422 тонни), Івано-Франківській (364 тонн) Волинській (308

тонн) і Житомирській (258 тонн) областях.

Ці регіони є традиційними центрами ягідництва України з найбільшими площами насаджень суниці та малини. Скорочення обсягів виробництва в цих областях безпосередньо позначиться на пропозиції сировини в поточному сезоні.

Як повідомлялося, в середині квітня 2026 року в Україні стартував сезон продажу суниці садової. Першими на ринок традиційно вийшли виробники із Закарпаття – фермери Виноградівського та Берегівського районів. Стартова ціна української ягоди становила 300 грн/кг, що відображає високу собівартість раннього виробництва в умовах складної весняної погоди.

Торішній сезон лохини в Україні розпочинався з відпускних цін на рівні 300-450 грн/кг, у розпал продажів вони опускалися до 100-150 грн/кг, а завершився цінами 200-270 грн за кілограм.

Нагадаємо, Україна за результатами 2025 року вдруге поспіль стала найбільшим у світі експортером замороженої малини.