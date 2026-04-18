Ціни на першу суницю в Україні сягнули 300 грн за кілограм: причини подорожчання та прогнози

У середині квітня 2026 року в Україні стартував сезон продажу суниці садової. Першими на ринок традиційно вийшли виробники із Закарпаття ‒ фермери Виноградівського та Берегівського районів. Стартова ціна української ягоди становила 300 грн/кг, що відображає високу собівартість раннього виробництва в умовах складної весняної погоди.

Про це повідомляє AgroReview.

Технології вирощування

Ранній початок сезону став можливим завдяки впровадженню комбінованих агротехнологій. Місцеві аграрії використовують теплиці разом із накриттям агроволокном, що дозволяє захищати рослини від нічних похолодань і забезпечувати дозрівання ягід на 2-3 тижні раніше, ніж за традиційного вирощування у відкритому ґрунті.

Як формується ціна

Основні фактори формування вартості:

високі енерговитрати ‒ значні витрати на електроенергію та паливо для підтримки тепла й захисту від заморозків;

ручний і вибірковий збір ‒ кожна ягода відбирається окремо для забезпечення якості;

обмежена логістика ‒ невеликі партії продукції підвищують витрати на транспортування

Прогнози щодо вартості

За прогнозами експертів, поточна ціна 300 грн/кг є піковою і протримається недовго. Із розширенням збору врожаю та виходом інших регіонів на ринок вартість поступово знижуватиметься. Масові поставки закарпатської суниці на українські ринки очікуються на початку травня, що стане ключовим фактором здешевлення.

Після появи продукції з відкритого ґрунту ціна може знизитися до 80-100 грн/кг, що зробить ягоду доступною для широкого кола споживачів і переробної промисловості. Фахівці радять тим, хто планує закупівлі для заморожування чи консервації, орієнтуватися на червень, коли пропозиція буде максимальною, а ціни ‒ найнижчими.

Нагадаємо, на внутрішньому ринку України спостерігається суттєве зниження цін на тепличні огірки. Головною причиною такої цінової динаміки стало збільшення обсягів збору продукції в українських тепличних господарствах на тлі стабільно стриманого попиту.

Великі тепличні підприємства повідомляють про накопичення значних залишків продукції на складах, оскільки середні тижневі обсяги збору продовжують зростати. Щоб уникнути надлишків нереалізованої продукції, виробники вимушені поступово знижувати відпускні ціни.