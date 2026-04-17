В Україні стрімко подешевшали тепличні огірки: яка ціна за кілограм?

На внутрішньому ринку України зафіксовано різке зниження цін на тепличні огірки. Основним чинником негативної цінової динаміки стало збільшення обсягів збору в українських тепличних господарствах на тлі стабільно стриманого попиту.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Великі тепличні підприємства повідомляють про накопичення значних запасів продукції на складах, оскільки середні тижневі обсяги збору продовжують зростати. Щоб уникнути надлишків нереалізованої продукції, виробники змушені поступово знижувати відпускні ціни.

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Наразі тепличні комбінати реалізують огірки за ціною не вище 90-145 грн/кг ($2,07-3,33/кг), що в середньому на 21% менше, ніж тиждень тому.

Додатковий тиск на ринок створює імпорт з Польщі. Частина імпортерів має значні залишки польських огірків, сформовані ще минулого тижня, через що ціни були знижені до близько 70 грн/кг ($1,61/кг).

Попри швидке здешевлення, тепличні огірки в Україні наразі продаються приблизно на 15% дорожче, ніж у цей самий період минулого року.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні продовжилося зростання цін на тепличні помідори. Основною причиною подорожчання залишається обмежена пропозиція овочів на внутрішньому ринку. Крім того, учасники ринку фіксують підвищення цін на томати в Туреччині ‒ ключовій країні-постачальнику цієї продукції в Україну.

Як повідомлялося, світовий молочний ринок нині перебуває у фазі зниження, оскільки надлишкова пропозиція спричинила помітне падіння цін на молочну продукцію. Ключовим чинником такої динаміки стало зростання виробництва в низці провідних регіонів світу.

Станом на квітень 2026 року надлишок молока призвів до здешевлення масла та сиру. Найбільше наслідки відчули європейські виробники, які стикаються зі зниженням прибутковості через падіння ринкових цін.