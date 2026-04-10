В Україні знову подорожчали помідори: яка ціна за кілограм?

Цього тижня в Україні продовжили дорожчати тепличні помідори. Основна причина зростання цін ‒ недостатня пропозиція овочів на внутрішньому ринку. Крім того, оператори ринку відзначають подорожчання помідорів у Туреччині ‒ головній країні-постачальнику цієї продукції в Україну.

Це пов’язано з активізацією експорту турецьких томатів до країн Євросоюзу, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За останні сім днів ціни на тепличні помідори в Україні зросли в середньому на 10 %. Наразі вони продаються по 160-180 грн/кг ($3,68-4,14/кг).

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За словами учасників ринку, зростання цін зумовлене високим попитом на тлі обмеженої пропозиції. На даний момент на ринку, як і раніше, домінує імпортна продукція, оскільки українські тепличні комбінати лише розпочали збирання врожаю, а обсяги вибірок залишаються мінімальними.

Наразі ціни на тепличні помідори в Україні в середньому на 77 % вищі, ніж у аналогічний період минулого року.

Водночас продавці не виключають, що вже в другій половині поточного місяця зростання цін може сповільнитися або зупинитися. Це вони пов’язують із виходом на ринок нового врожаю від більшості українських тепличних комбінатів.

Нагадаємо, цього тижня в Україні почала дорожчати якісна морква. Підвищення цін пов’язане з високим попитом на якісні коренеплоди на тлі обмеженої пропозиції. Оптові компанії та роздрібні мережі активно закуповують продукцію, через що запаси в сховищах господарств швидко зменшуються.

Як повідомлялося, хліб і борошно в Україні подорожчали в середньому на 40 % за два роки через зростання витрат на сировину та енергоресурси. За 2024 рік ціни на хліб зросли на 20-22 %, а за 2025 рік ‒ ще на 19-23 %.