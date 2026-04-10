В Україні почала дорожчати морква: ціни зросли на 20%

Поточного тижня в Україні почали зростати ціни на якісну моркву. Подорожчання зумовлене високим попитом на якісні коренеплоди на тлі обмеженої пропозиції.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit з посиланням на учасників ринку.

Оптові компанії та роздрібні мережі активно закуповують продукцію, тоді як запаси в сховищах господарств швидко скорочуються.

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Посилення попиту дозволило виробникам підвищити ціни на наявні обсяги якісної продукції. Наразі моркву реалізують по 6-13 грн/кг ($0,14-0,30 /кг), що в середньому приблизно на 20% більше, ніж наприкінці попереднього тижня.

Аналітики пояснюють таку динаміку сезонним зменшенням запасів якісних овочів у господарствах. За даними ринку, оптовики дедалі частіше стикаються з дефіцитом необхідних обсягів моркви високої якості.

Водночас станом на сьогодні ці коренеплоди все ще продаються в Україні приблизно на 69% дешевше, ніж у аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, приготування 3-4 середніх пасок у домашніх умовах цього року коштуватиме близько 357,2 грн, що на 12,2% більше, ніж торік. Основними чинниками подорожчання великоднього кошика стали яєчно-молочна продукція, сухофрукти та тепличні овочі.

Наприкінці березня 2026 року в Україні також фіксувалося суттєве зростання цін на курячі яйця. Моніторинг онлайн-магазинів провідних торговельних мереж показав підвищення вартості: у більшості магазинів мінімальна ціна упаковки зросла приблизно на 4,5 грн.