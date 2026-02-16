Хліб і борошно в Україні за два роки подорожчали на 40%, – асоціація. ІНФОГРАФІКА

Хліб і борошно в Україні подорожчали в середньому на 40% за два роки внаслідок зростання витрат на сировину та енергоресурси.

Як ідеться в звіті асоціації "Брошномели України, за 2024 рік ціни на хліб зросли на 20-22%, за 2025 рік – ще на 19-23%, тобто за два роки у середньому – на 40%, передає АПК-Інформ.

Декларована виробниками вартість пшеничного борошна з початку 2024 року до кінця 2025 року також зросла на 40%.

Скільки коштує хліб в Україні

Згідно з даними звіту, ціна на пшеничний хліб вищого ґатунку за рік зросла на 44% – до 63,5 грн/кг, на житній хліб – на 45%, до 50,6 грн/кг, на батон – на 34%, до 30,9 грн/кг.

"Реальні ціни продажу борошна нижчі за декларативні на 10-15%. За середньої реальної вартості пшениці 2 класу 10 300 грн за тонну та собівартості переробки не нижче 2500 грн за 1 тонну зерна – ціна продажу борошна практично зрівнялася з собівартістю. Наразі для українських борошномелів рентабельність 3% – це дуже гарне досягнення", – сказано в повідомленні.

Однак, як зауважується, на відміну від хлібопеків, які можуть компенсувати низьку прибутковість соціальних сортів за рахунок преміальної та дрібноштучної продукції, борошномели позбавлені такої можливості через малі обсяги продажів фасованого борошна.

Скільки коштує домашнє випікання хліба

При цьому в асоціації відзначили зростання тренду в Україні на домашнє випікання хліба.

Як повідомлялося, експорт борошна з України за підсумками 2025 року скоротився до 66,8 тис. тонн, що стало мінімальним показником із 2006 року, коли експортовано було всього близько 10,5 тис. тонн цієї продукції.

Українські виробники протягом 2024-2025 маркетингового року (липень-червень) експортували лише 66,7 тис. тонн пшеничного борошна, що на 27,9% менше проти попереднього сезону, коли цей показник був на рівні 92,5 тис. тонн.

Також на початку лютого 2026 року стало відомо, що український аграрний сектор входить у непросту посівну кампанію 2026 року. За попередніми оцінками аналітиків, площі під зерновими скоротяться на 4% порівняно з минулим роком і становитимуть близько 11,5 млн гектарів.