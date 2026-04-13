Криза світового молочного ринку: надлишок продукції спричинив помітне падіння цін

Світовий молочний ринок наразі перебуває у фазі спаду, оскільки надлишок пропозиції призвів до помітного зниження цін на молочну продукцію. Основним фактором такої ситуації стало збільшення виробництва у низці ключових регіонів світу.

Про це повідомляє аналітична компанія Infagro.

Станом на квітень 2026 року профіцит молока спричинив здешевлення таких продуктів, як масло та сир. Найбільше це відчули європейські виробники, які стикаються зі зниженням прибутковості через падіння ринкових цін.

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Фахівці галузі пояснюють ситуацію поєднанням кількох чинників, зокрема підвищенням продуктивності та сприятливими погодними умовами, що стимулювали зростання надоїв. Додатково дисбаланс посилило зниження попиту в окремих регіонах, що призвело до накопичення надлишкових запасів.

Такий стан ринку суттєво впливає на молочну галузь: багато виробників стикаються з проблемами підтримання рентабельності. Зниження цін уже викликало обговорення можливого регуляторного втручання для стабілізації ситуації та підтримки фермерів.

У цілому світовий молочний сектор перебуває під тиском коливань попиту й пропозиції, що змушує учасників ринку адаптувати свої стратегії до нових економічних умов.

Як повідомлялося, попри зниження біржових цін на молочну сировину, роздрібні ціни на молочні продукти в Україні залишаються на високому рівні. Супермаркети продовжують імпортувати з Польщі масло та іншу молочну продукцію в межах довгострокових контрактів, що посилює конкуренцію для українських виробників.

Нагадаємо, у 2025 році молочно-товарні ферми України наростили загальні обсяги виробництва молока-сировини, однак наприкінці року темпи надоїв помітно знизилися. За даними Держстату, у грудні 2025 року господарства всіх форм власності виробили 478 тис. тонн молока-сировини, що на 29 тис. тонн (–6%) менше, ніж у листопаді, та на 75 тис. тонн (–14%) менше, ніж у грудні 2024 року.