Молочні продукти в Україні не дешевшають попри зниження цін на сировину: статистика за основними позиціями

Попри зниження біржових цін на молочну сировину, роздрібні ціни на молочну продукцію в Україні залишаються високими.

Супермаркети імпортують з Польщі масло та інші молочні продукти за довгостроковими контрактами, що створює конкуренцію вітчизняній продукції, повідомляє Infoindustria з посиланням на аналітиків Асоціації виробників молока.

Статистика за основними позиціями:

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в плівці в середньому коштує 47,75 грн за кг ‒ на 12 коп. (-0,2%) дешевше, ніж місяць тому, але на 4,66 грн (+11%) дорожче, ніж торік.

Кефір жирністю 2,5% в плівці в середньому коштує 62,49 грн/кг ‒ на 2,39 грн (+4%) дорожче, ніж місяць тому, і на 7,86 грн (+14%) дорожче, ніж торік.

Сметана жирністю 15% в плівці в середньому коштує 153,26 грн/кг ‒ на 9 коп. (+0,09%) дорожче, ніж місяць тому, і на 19,55 грн (+15%) дорожче, ніж торік.

Питний йогурт жирністю 1,6-2,8% в пластикових пляшках в середньому коштує 118,83 грн/кг ‒ на 8 коп. (+0,07%) дорожче, ніж місяць тому, і на 8,18 грн (+7%) дорожче, ніж торік.

Ложковий йогурт жирністю 1,6-2,8% у стаканах в середньому коштує 163,69 грн/кг ‒ на 30 коп. (-0,2%) дешевше, ніж місяць тому, але на 2,60 грн (+2%) дорожче, ніж торік.

Кисломолочний сир жирністю 9% в середньому коштує 293,05 грн/кг ‒ на 2,89 грн (+1%) дорожче, ніж місяць тому, і на 28,33 грн (+11%) дорожче, ніж торік.

Вершкове масло жирністю 72,5-73% українського виробництва в середньому коштує 593,57 грн/кг ‒ на 1,55 грн (-0,3%) дешевше, ніж місяць тому, але на 46,86 грн (+9%) дорожче, ніж торік.

Сир "Український" жирністю 50% в середньому коштує 594,54 грн/кг ‒ подешевшав на 5,13 грн (-0,9%) за місяць, але подорожчав на 64,34 грн (+12%) за рік.

Сир "Голландський" жирністю 45% в середньому коштує 609,70 грн/кг ‒ подорожчав на 2,15 грн (+0,4%) за місяць і на 78,21 грн (+15%) за рік.

Сир "Маасдам" жирністю 45% українського виробництва в середньому коштує 734,88 грн/кг ‒ подешевшав на 9,87 грн (-1,3%) за місяць, але подорожчав на 80,29 грн (+12%) за рік.

Сир "Гауда" жирністю 45% українського виробництва в середньому коштує 579,42 грн/кг ‒ подорожчав на 6,23 грн (+1%) за місяць і на 25,88 грн (+5%) за рік.

Моцарелла жирністю 45% українського виробництва в середньому коштує 583,67 грн/кг ‒ подешевшала на 6,69 грн (-1%) за місяць, але подорожчала на 27,95 грн (+5%) за рік.

Як повідомлялося, У 2025 році молочно-товарні ферми збільшили загальне виробництво молока-сировини, однак уже в грудні темпи надоїв помітно сповільнилися. За даними Держстату, у грудні 2025 року господарства всіх форм власності виробили 478 тис. тонн молока-сировини. Це на 29 тис. тонн (-6 %) менше, ніж у листопаді 2025 року, та на 75 тис. тонн (-14 %) менше, ніж у грудні 2024 року.