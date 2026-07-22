У Києві запустили тестування мережі 5G. Як підключитися?

Оператори мобільного зв'язку в Україні розширили пілотний проєкт тестування 5G на Київ.

Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, пілотний 5G допомагає державі та телеком-бізнесу перевірити роботу мережі в реальних умовах, протестувати стабільність обладнання та оцінити якість і щільність покриття (проходження сигналу крізь міську забудову та стабільність з’єднання) в різних локаціях Києва.

"Майже 1,5 млн українців протестували нову технологію, під час випробувань швидкість передавання даних сягала понад 1 Гбіт/с, а середня швидкість становила близько 600-700 Мбіт/с. Наше завдання зараз – якісно протестувати технологію 5G, щоб після завершення воєнного стану масштабувати її по всій країні", – заявив заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько.

Наразі понад 300 базових станцій забезпечують роботу пілотної мережі, а оператори розширюють інфраструктуру.

Разом із тим 29% смартфонів українців підтримують технологію 5G.

Попереднє тестування

Мобільні оператори раніше вже протестували технологію у Львові, Харкові та Бородянці, де вдалося отримати унікальний досвід розгортання мереж у різних інфраструктурних умовах: від історичних центрів і вокзалів до прифронтових міст та невеликих громад.

Наступним містом для тестування має стати Одеса – наразі гортується розширення пілотного проєкту на південь України.

Як підключитися до 5G

Зазвичай смартфон автоматично підхоплює мережу нового покоління.

Однак якщо значок 5G не з'явився та для коректної роботи варто перевірити такі налаштування:

переконатися, що смартфон підтримує 5G. У налаштуваннях телефону (розділ "Стільникові дані" або "Мобільна мережа") слад перевірти, до яких технологій підключається телефон (наразі вже 29% смартфонів в Україні готові до цього);

оновити операційну систему. На телефоні має бути встановлена остання версія програмного забезпечення;

вимкнути режим економії трафіка та енергозбереження. Ці режими часто автоматично обмежують фонові завантаження та роботу модуля 5G для економії заряду батареї;

перезавантажити мережу. Якщо телефон не підключився автоматично, треба увімкнути й за кілька секунд вимкнути режим "У літаку" (Airplane Mode);

перезавантажити телефон. Це допоможе пристрою заново зареєструватися в мережі.

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Зв'язок в Україні

Раніше повідомлялося, що Нацкомісія з енергетики спростить підключення до інтернету під час повітряної тривоги.

Також повідомлялося, що в березні 2026 року відбулися перевірки мобільних операторів і були виявлені порушення в окремих областях України. Перевірки зафіксували, що далеко не всі базові станції компаній забезпечені належними системами автономного живлення для роботи під час відключень світла.

Наприкінці грудня минулого року Кабінет Міністрів України змінив правила роботи "пунктів незламності", щоб кожен українець залишався на зв'язку навіть під час блекаутів. Так, відтоді кожен пункт зобов'язаний мати енергонезалежний інтернет через технологію xPON або термінали Starlink.

Зі свого боку Міністерство цифрової трансформації України пояснило, як скористатися національним роумінгом під час знеструмлень або атак на енергетичну інфраструктуру, коли мобільна мережа може бути недоступною.

Під час одного з останніх засідань Ставки наприкінці жовтня влада встановила нові вимоги до автономності роботи мобільних операторів, оскільки через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури поточної готовності мереж працювати 8-10 годин без електропостачання може виявитися недостатньо.

Нові вимоги передбачають збільшення кількості базових станцій, обладнаних генераторами, адже у випадку тривалих відключень акумулятори не встигатимуть заряджатися. Водночас частка станцій, яку потрібно обладнати генераторами, буде різною залежно від області.

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