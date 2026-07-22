"ПриватБанк" допоможе українцям втілити їхні ідеї – переможці отримають по 50 тисяч гривень
Державний "ПриватБанк" запускає кампанію "Щось робиш – щось буде" і серед усіх учасників акції до 15 вересня випадковим чином визначить 50 переможців, які отримають по 50 тис. грн.
Як повідомили в банку, загалом на підтримку ідей українців спрямують 2,5 млн грн.
Умови участі
Для того, щоб доєднатися до акції, треба в період із 21 липня до 31 серпня:
- записати коротке відео про свою мрію під однойменний трек "Щось робиш – щось буде",
- опублікувати його в Instagram, Facebook або TikTok із хештегом #ЩосьРобишЩосьБуде,
- позначити акаунт @privatbank_original,
- заповнити заявку на сайті банку.
У "ПриватБанку" наголосили, що хочуть почути історії звичайних українців.
"Про те, що надихає їх рухатися вперед навіть у непрості часи. Про те, як вони відкривають власну справу, навчаються, займаються творчістю, допомагають іншим, подорожують, реалізовують давні задуми або просто починають життя, яке давно хотіли жити", – пояснили в банку.
У "Приватбанку" зазначили, що саме ця думка стала основою нової іміджевої кампанії "ПриватБанку" "Щось робиш – щось буде".
Про ініціативу
Для запуску нової іміджевої кампанії "ПриватБанк" створив музичний ролик за участі виконавця thekomakoma, який нині служить у лавах Збройних Сил України.
Амбасадорами кампанії стали Аміль і Раміль з Курган & Agregat, ветеранка Руся Данілкіна, представники українського бізнесу: Марчук Хліб, Nick.sense та клієнти банку, які розвивають власні проєкти, займаються бізнесом, творчістю або трансформують країну кожен на своєму рівні.
Як повідомлялося, державний "ПриватБанк" отримав одразу дві міжнародні нагороди Euromoney Awards for Excellence 2026, ставши переможцем у номінаціях "Найкращий роздрібний банк" та "Найкращий банк для малого та середнього бізнесу" в Україні.
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