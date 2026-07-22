"ПриватБанк" допоможе українцям втілити їхні ідеї – переможці отримають по 50 тисяч гривень

Державний "ПриватБанк" запускає кампанію "Щось робиш – щось буде" і серед усіх учасників акції до 15 вересня випадковим чином визначить 50 переможців, які отримають по 50 тис. грн.

Як повідомили в банку, загалом на підтримку ідей українців спрямують 2,5 млн грн.

Умови участі

Для того, щоб доєднатися до акції, треба в період із 21 липня до 31 серпня:

записати коротке відео про свою мрію під однойменний трек "Щось робиш – щось буде",

опублікувати його в Instagram, Facebook або TikTok із хештегом #ЩосьРобишЩосьБуде,

позначити акаунт @privatbank_original,

заповнити заявку на сайті банку.

У "ПриватБанку" наголосили, що хочуть почути історії звичайних українців.

"Про те, що надихає їх рухатися вперед навіть у непрості часи. Про те, як вони відкривають власну справу, навчаються, займаються творчістю, допомагають іншим, подорожують, реалізовують давні задуми або просто починають життя, яке давно хотіли жити", – пояснили в банку.

У "Приватбанку" зазначили, що саме ця думка стала основою нової іміджевої кампанії "ПриватБанку" "Щось робиш – щось буде".

Про ініціативу

Для запуску нової іміджевої кампанії "ПриватБанк" створив музичний ролик за участі виконавця thekomakoma, який нині служить у лавах Збройних Сил України.

Амбасадорами кампанії стали Аміль і Раміль з Курган & Agregat, ветеранка Руся Данілкіна, представники українського бізнесу: Марчук Хліб, Nick.sense та клієнти банку, які розвивають власні проєкти, займаються бізнесом, творчістю або трансформують країну кожен на своєму рівні.

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Як повідомлялося, державний "ПриватБанк" отримав одразу дві міжнародні нагороди Euromoney Awards for Excellence 2026, ставши переможцем у номінаціях "Найкращий роздрібний банк" та "Найкращий банк для малого та середнього бізнесу" в Україні.

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