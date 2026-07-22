В Україні пройшли перші довгострокові аукціони з продажу електроенергії. Які результати?

В Україні успішно завершилися перші два етапи спеціальної сесії з продажу електричної енергії за довгостроковими двосторонніми договорами.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Усі виставлені обсяги були реалізовані повністю, що підтвердило високий попит з боку учасників ринку.

Ініціаторами торгів виступили національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" та приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго".

Аукціони проходили у форматі спецсесій із періодами постачання серпень-вересень та серпень-грудень 2026 року.

Результати торгів та ціни

"Енергоатом" реалізував 405,7 тис. МВт·год електроенергії. Середньозважена ціна залежно від періоду постачання коливалася від 5 012 грн/МВт·год до 6 255 грн/МВт·год.

"Укргідроенерго" реалізувало 56, 5 МВт·год. Середньозважена ціна становила від 4 700 грн/МВт·год до 6 336 грн/МВт·год.

Загалом у торгах 13-14 липня взяли участь 53 компанії (переможцями стали 21), а у сесіях 20-21 липня – 28 компаній-покупців (визначено 15 переможців).

Чому це важливо для ринку

Запровадження довгострокових аукціонів дозволяє покупцям планувати закупівлі на тривалий період, гарантує передбачуваність доходів державних генерацій та сприяє залученню інвестицій в енергосектор.

Що буде далі

Наступний етап відбудеться 27 липня 2026 року. На аукціони вистявлять електричну енергію з контрактами на 11 місяців – з періодом постачання з серпня 2026 року до червня 2027 року.

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Нагадаємо, 13 липня 2026 року на Українській енергетичній біржі відбулися перші аукціони з продажу електроенергії за двосторонніми договорами в межах механізму довгострокових спеціалізованих аукціонів.

Як повідомлялося, середньозважена вартість електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) в Україні станом на 11 липня 2026 року знизилася до 1 992 грн/МВт-год.

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