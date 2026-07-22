Незаконний джипінг у заповідниках: шкода довкіллю сягнула майже 1,4 мільйона гривень

Із початку 2026 року сума збитків від несанкціонованого проїзду автотранспорту територіями природно-заповідного фонду (ПЗФ) оцінюється орієнтовно у 1,4 млн грн.

Про це повідомили у Міністрерстві економіки та довкілля України.

Відповідні розрахунки оприлюднила Державна екологічна інспекція України за результатами розгляду 14 звернень громадян, зокрема через застосунок "ЕкоЗагроза".

"ЕкоЗагроза" – це офіційний цифровий сервіс та мобільний застосунок Міністерства довкілля України, створений для фіксації та обліку екологічних злочинів. За допомогою платформи кожен громадянин може у режимі реального часу повідомити про факти забруднення довкілля, незаконні вирубки лісу, сміттєзвалища чи проїзд транспорту заповідними зонами. Отримані дані геоприв’язуються та автоматично передаються екоінспекції для оперативної перевірки й розрахунку збитків.

У відомстві наголошують, що пересування механічними транспортними засобами в заповідних зонах є прямим порушенням закону.

Подібні дії нищать грунтовий покрив, руйнують екосистеми та знищують природні оселища диких тварин.

Джипінгом називають екстремальний вид активного відпочинку, який полягає у подоланні туристичних маршрутів бездоріжжям. Для поїздок відпочивальники використовують транспортні засоби підвищеної прохідності: позашляховики (джипи), квадроцикли, багі або ендуро-мотоцикли.

Результати рейдів та суди

Аби припинити практику так званого "екстремального туризму", екоінспектори спільно з поліцією та працівниками Карпатського національного природного парку регулярно проводять перевірки.

Станом на 22 липня проведено 6 інспекційних заходів, під час яких викрито 7 фактів незаконного проїзду.

За цими випадками:

складено та направлено до суду 7 адміністративних протоколів (за ст. 91 КУпАП);

(за ст. 91 КУпАП); нараховано 41,7 тис. грн збитків та виставлено вимоги щодо їх компенсації.

"Заповідні території створені для збереження природи, а не для незаконного екстремального туризму. Кожен такий проїзд транспортом залишає слід у природі, який може відновлюватися роками. Ми й надалі посилюватимемо контроль", – підкреслив заступник міністра Олександр Краснолуцький.

У Міністерстві економіки та довкілля України застерігають: режим охорони природно-заповідного фонду є обов'язковим для всіх без винятку, а кожен факт джипінгу отримуватиме відповідну правову оцінку із притягненням винних до відповідальності.

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Раніше Державна екологічна інспекція разом із адміністраціями національних природних парків вже анонсували посилення рейдів проти джипінгу на заповідних територіях.

За порушення природоохоронного законодавства та шкоду довкіллю передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Посилення штрафів за порушення у заповідниках

Нагадаємо, торік уже планували кардинально збільшити фінансову відповідальність за шкоду природно-заповідному фонду.

Верхова Рада схвалила за основу урядовий законопроєкт №11309, який передбачає суттєве, у 50 разів, підвищення штрафів за порушення правил охорони та використання заповідних територій.

Після остаточного ухвалення документа суми покарань мали становити:

для фізичних осіб – від 8,5 тис. грн до 17 тис. грн (зараз від 153 до 408 грн);

для посадових осіб – від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн (зараз від 255 до 510 грн).

Впровадження нових штрафів безпосередньо пов'язане з ухваленим законом 2025 року, який суттєво обмежив пересування транспортних засобів на заповідних територіях (зокрема, джипінг).

Старі суми штрафів не виконували превентивну функцію.

Для порівняння: у 2024 році за порушення правил у заповідниках було накладено штрафів на загальну суму лише 89,24 тис. грн, тоді як фактичні збитки природно-заповідному фонду за той самий період перевищили 430 млн грн.

У січні 2025 року Верховна Рада ухвалила закон, який має заборонити так званий джипінг на заповідних територіях.