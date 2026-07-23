Німеччина збирається купувати частки в оборонних стартапах

Німецький уряд збирається створити інвестиційний фонд, який дозволить державі отримувати прямі частки в оборонних стартапах у рамках ширшої стратегії підтримки нових підприємств.

Як пише Reuters, під впливом розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України та сумнівів щодо надійності гарантій безпеки США за часів Дональда Трампа Німеччина та інші європейські уряди рухаються до відновлення оборонного потенціалу після десятиліть недостатнього інвестування.

Важливість стартапів

Згідно з урядовим документом, стартапи та компанії в оборонному секторі відіграють дедалі важливішу роль у зміцненні готовності Німеччини до безпеки та оборони.

За словами міністерки економіки Німеччини Катеріни Райхе, оборонний сектор загалом може генерувати додаткове економічне зростання на 0,5-1% за умови додаткових інвестицій.

Відтак уряд Німеччини створить "новий інструмент для прямих федеральних інвестицій у стартапи та компанії, що розробляють продукти та послуги з чітким військовим застосуванням".

Розмір фонду, втім, не оголошується.

Роль України

Як приклади наводяться німецька компанія Helsing, що займається штучним інтелектом у сфері оборони, та стартап ARX Robotics, що займається автономними наземними системами.

Ввни надали системи для використання на полі бою в Україні, де "війна стала випробувальним майданчиком" для технологій та допомогла показати, що молоді європейські компанії можуть створювати можливості швидше, ніж традиційні канали закупівель.

Німецькі стартапи

За перше півріччя цього року в Німеччині було засновано рекордні 3053 стартапи, що на 52% більше, ніж у другій половині 2025 року.

При цьому в 2024 році стартапи забезпечили роботою на 26% більше людей, ніж у 2020 році.

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Оборона Німеччини

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини планує залучити близько 838 млрд євро протягом 2027-2030 років, відмовившись від багаторічної політики жорсткої бюджетної стриманості для збільшення військових видатків.

У травні повідомлялося, що Німеччина купить 40% частки у франко-німецькій групі з виробництва оборонного обладнання KNDS – виробника танків Leopard, – щойно акції компанії будуть котируватися на фондовому ринку.

Також повідомлялося, що німецький оборонний концерн Rheinmetall AG готує свій перший за майже 16 років публічний продаж облігацій, оскільки оборонна промисловість Європи переживає бум.

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