Німеччина збирається купити 40% частки виробника танків Leopard

Німеччина купить 40% частки у франко-німецькій групі з виробництва оборонного обладнання KNDS – виробника танків Leopard, – щойно акції компанії будуть котируватися на фондовому ринку.

Таким чином це зрівняється з часткою Франції, передає Reuters із посиланням на джерела.

Очікується, що обидва уряди зменшать свої частки до 30% протягом наступних двох-трьох років, але обидва матимуть рівні права голосу незалежно від розміру кожної частки.

Як зазначається, угода була укладена після тижнів переговорів між двома урядами щодо KNDS, яка зараз спільно належить французькому уряду та німецьким сімейним власникам колишньої Krauss-Maffei Wegmann (KMW). KMW була об'єднана з французькою Nexter у KNDS.

Первинне публічне розміщення акцій очікується в червні або липні, що може оцінити KNDS приблизно в 20 млрд євро.

Ціна частки, придбаної Німеччиною, залежатиме від ринкової ціни, без премії чи знижки.

Голова KNDS Том Ендерс привітав це рішення, але заявив, що сукупний рівень державної власності на рівні 80% може бути "лише початком", і сказав, що інтереси національної безпеки можуть бути гарантовані контрактами та конкретними угодами.

"Метою має бути значне зменшення частки держави з часом. У довгостроковій перспективі оборонні компанії, як правило, не потребують мажоритарних державних акціонерів", – сказав Ендерс.

KNDS, яка виробляє основні бойові танки Leopard та Leclerc XLR, а також бронетранспортери Boxer, гусеничні артилерійські машини та боєприпаси, має близько 11 тис. співробітників.

Обсяг продажів у 2024 році склав 3,8 млрд євро.

