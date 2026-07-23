Скільки посадовців в Україні приховали свої декларації. ІНФОГРАФІКА

Станом на липень поточного року 99,09 тис. декларантів в Україні приховали 445,54 тис. декларацій із публічного доступу.

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на відкриті дані Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК).

Можливість приховувати декларації з'явилася лише наприкінці 2023 року, однак при цьому найбільше з відкритого доступу зникло декларацій за період до повномасштабного вторгнення РФ в Україну – кожна п'ята прихована декларація була за 2016 рік – 94,97 тис. Ще 72,07 тис. декларацій стосуються 2020 року.

Водночас у НАЗК зазначили, що не мають окремої статистики про кількість декларацій або декларантів, чиї дані були приховані з публічного доступу.

Разом із тим саме в період 2016-2020 років подали найбільше декларацій.

Частка прихованих декларацій за 2016 рік складає 9%, а за 2020 рік – 8%.

Частка прихованих декларацій за період повномасштабного вторгнення становить близько 2%.

Скільки декларацій приховують

Загалом один декларант приховав у середньому 4-5 своїх декларацій.

Утім, якщо людина отримує право приховати декларації, з відкритого доступу можна вилучити одразу всі її декларації – незалежно від того, за який звітний рік вони були подані.

Причини закриття

У НАЗК пояснили, що не перевіряють, наскільки обґрунтовані причини для закриття декларацій – Агентство лише виконує подання від державних органів, керівники яких ініціюють вилучення документів із реєстру.

При цьому декларант не може самостійно ані закрити, ані знову відкрити свою декларацію – повернути її у відкритий доступ може лише той орган, який раніше подав запит на засекречення.

Хто приховує декларації

Понад половина всіх декларантів із прихованими деклараціями – це військовослужбовці Збройних Сил України, їх налічується 50,2 тис. осіб.

Ще 16,4 тис. декларантів – це працівники Національної поліції.

Серед п'ятірки лідерів за закриттям інформації також представники міських рад – 2,5 тис., Державної служби з надзвичайних ситуацій – 2,5 тис. та Державної податкової служби – 1,3 тис. декларантів.

Як можна вилучити декларацію​

Механізм вилучення декларацій із відкритого доступу з'явився після відновлення електронного декларування наприкінці 2023 року. Його запровадили через ризики, які повномасштабна війна створила для військовослужбовців, правоохоронців та інших посадовців. Так, якщо публікація декларації може поставити під загрозу безпеку людини або її родини, документ можуть тимчасово прибрати з відкритого реєстру. Сам декларант зробити цього не може. Спочатку відповідний державний орган, військова частина або інша уповноважена установа мають звернутися до НАЗК та обґрунтувати ризики. Після цього Агентство ухвалює рішення, чи вилучати декларацію з публічного доступу.

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Як повідомлялося, громадяни України за 2025 рік задекларували 299 млрд грн доходів, а загалом подано майже 176 тис. декларацій про майновий стан і доходи.

наприкінці березня президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію за 2025 рік. Доходи Зеленського та членів його сім'ї склали 15,81 млн грн, зокрема дохід від погашення ОВДП – 8,36 млн грн.

Також повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко в електронній декларації про майно й доходи за 2025 рік вказав 16,82 млн грн доходів. Так, торік зарплата Кличка становила 1,44 млн грн, роялті – 12,74 млн грн, дохід від відчуження рухомого майна – 892 тис. грн і 1,74 млн грн – подарунки в негрошовій формі від брата Володимира Кличка.

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