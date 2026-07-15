Що задекларував кандидат на посаду прем’єра Корецький за минулий рік. ПЕРЕЛІК

Кандидат на посаду прем'єр-міністра України, чинний голова компанії "Нафтогаз України" Сергій Корецький вніс понад 32,2 млн грн доходів у електронну декларацію про майно й доходи за 2025 рік.

Про це свідчать дані Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), передає Інтерфакс-Україна.

Доходи Корецького

Розподіл доходів кандидата на посаду прем'єра розподілився таким чином:

дохід у "Нафтогазі", "Укрнафті", "Укртатнафті" та в "Замок на Паньківській" становив 28,68 млн грн ,

, додаткові виплати в компаніях – 215,64 тис. грн ,

, банківські проценти – 19,15 тис. грн ,

, роялті в ТОВ "Санеко Трейд" – 2,32 млн грн ,

, сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення – 1,01 млн грн.

Дружина Корецького задекларувала 4,87 млн грн доходів.

Гроші на рахунках і готівка

Окрім того, Корецький вказав у декларації такі кошти:

1,1 млн грн, $331,6 тис., 527,9 тис. євро і 838 фунтів стерлінгів на банківських рахунках,

43,6 млн грн і $2,3 млн – коштів, позичених третім особам, серд іншого й наданої поворотної фінансової допомоги,

$275 тис. і 1,1 млн євро готівкою.

Дружина Корецького повідомила про 4,9 млн грн, $311 тис., 9 євро на банківських рахунках, 8,4 млн грн – коштів, позичених третім особам, зокрема й наданої поворотної фінансової допомоги.

Задекларована нерухомість

Як свідчать дані декларації, Корецький є власником земельних ділянок (загальна площа 261,6 тис. кв. м) у Донецькій області, орендує житловий будинок (площа не вказана) у Козині Київської області.

Дружина володіє земельними ділянками (загальна площа 3,8 тис. кв. м) у Волинській області, а також орендує нежитлові приміщення (71,9 кв. м та 287,2 кв. м) у Києві.

Також родина безоплатно користується квартирою (233,9 кв. м) у Києві.

Транспорт

Дружина Корецького володіє автомобілем Maserati Levante 2021 року випуску, орендує Land Rover Range Rover 2017 року (користується Корецький).

Сам Корецький орендує Mercedes-Benz E 220 2018 року випуску.

Предмети розкоші

Згідно з декларацією, у Корецького є шість годинників (Rolex, Patek Philippe, Breguet, OPUS і Ulysse Nardin), а у дружини – шість сумок (Chanel і Hermes), чотири дорогоцінні підвіски (Chopard, Van Cleef and Arpels і Tiffany and Co.), дві пари сережок (Tiffany and Co. і Van Cleef and Arpels), два годинники (Rolex, Hublot і Patek Philippe), чотири браслети (Cartier), дві каблучки (Cartier і Tiffany and Co.).

Власність у компаніях

Разом із тим Корецький має 19,93% ТОВ "Молпром-Резерв", володіє і є кінцевим бенефіціаром 100% Unigo Holdings Limited (Кіпр) і 100% – Sungroup Invest (Cyprus) Ltd (Кіпр).

Також Корецький є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Солар Продакшн Україна", а дружина володіє і є кінцевою бенефіціаркою ТОВ Фортекс Енерджі" і ТОВ "Нова кавова культура".

Згідно з декларацією, Корецький є власником права на торгові марки "Більше радості", Doppio, Idealist, GREENWOOD, IamIdealist, Idealist Coffee і Tutti.

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Що відомо про призначення

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський назвав очільника НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького "найпідготовленішим" кандидатом на посаду прем'єр-міністра.

14 липня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

До того повідомлялося, що Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.

Детальніше про перестановки в уряді й нового можливого прем'єр-міністра читайте в матераілі Бізнес Цензора "Корецького – в прем’єри: Що буде з "Нафтогазом" і підготовкою до зими".