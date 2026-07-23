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Велика Британія передала Україні обладнання для енергооб’єктів. Які регіони отримали?

Велика Британія передала Україні обладнання для енергооб’єктів. Які регіони отримали?

Сім областей України отримали сучасні частотні перетворювачі для підтримки стабільної роботи магістральних електромереж.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Обладнання загальною вартістю понад 113 тис. євро надійшло за підтримки Великої Британії через Фонд підтримки енергетики України.

Допомогу спрямували до енергетичних об'єктів у Київській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Одеській, Сумській та Чернігівській областях.

Отримані частотні перетворювачі сприятимуть підвищенню ефективності та стійкості інфраструктури, що дозволить енергетикам підтримувати стабільну роботу енергосистеми та забезпечувати надійне електропостачання споживачів у регіонах.

Частотний перетворювач – це електронний пристрій, який керує швидкістю та потужністю електродвигунів, змінюючи частоту й напругу струму, що до них подається.

Якщо звичайний вимикач просто подає струм і змушує мотор крутитися на 100% або зупинятися, то частотник працює як "плавний педаль газу".

Велика Британія залишається одним із ключових партнерів України у зміцненні енергетичної стійкості та системно підтримує український енергосектор через профільний Фонд підтримки.

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Підтримка енергетики

Як повідомлялося, з початку 2026 року до України від міжнародних партнерів та організацій за пів року надійшло 4 466 одиниць енергетичного обладнання.

Раніше перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов заявив, що Україна збирається до початку опалювального сезону 2026-2027 років відновити 6,2 ГВт пошкодженої Росією генерації, 4 ГВт – вже знаходиться в ремонтах.

Також повідомлялося, що уряд ухвалив зміни до умов проведення другого етапу конкурсу на будівництво нової генерації в Україні. Зокрема, загальну потужність, яка виставляється на конкурс, збільшено з 1322 МВт до 1505 МВт.

Нагадаємо, Європейський Союз продовжує підтримувати Україну у відновленні та захисті енергетичної інфраструктури від російських обстрілів та планує виділити 920 млн євро.

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Автор: 

допомога (1854) енергетика (777) електроенергія (4730) Енергомережа (33) Фонд підтримки енергетики (18)
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