Велика Британія передала Україні обладнання для енергооб’єктів. Які регіони отримали?

Сім областей України отримали сучасні частотні перетворювачі для підтримки стабільної роботи магістральних електромереж.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Обладнання загальною вартістю понад 113 тис. євро надійшло за підтримки Великої Британії через Фонд підтримки енергетики України.

Допомогу спрямували до енергетичних об'єктів у Київській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Одеській, Сумській та Чернігівській областях.

Отримані частотні перетворювачі сприятимуть підвищенню ефективності та стійкості інфраструктури, що дозволить енергетикам підтримувати стабільну роботу енергосистеми та забезпечувати надійне електропостачання споживачів у регіонах.

Частотний перетворювач – це електронний пристрій, який керує швидкістю та потужністю електродвигунів, змінюючи частоту й напругу струму, що до них подається. Якщо звичайний вимикач просто подає струм і змушує мотор крутитися на 100% або зупинятися, то частотник працює як "плавний педаль газу".

Велика Британія залишається одним із ключових партнерів України у зміцненні енергетичної стійкості та системно підтримує український енергосектор через профільний Фонд підтримки.

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Підтримка енергетики

Як повідомлялося, з початку 2026 року до України від міжнародних партнерів та організацій за пів року надійшло 4 466 одиниць енергетичного обладнання.

Раніше перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов заявив, що Україна збирається до початку опалювального сезону 2026-2027 років відновити 6,2 ГВт пошкодженої Росією генерації, 4 ГВт – вже знаходиться в ремонтах.

Також повідомлялося, що уряд ухвалив зміни до умов проведення другого етапу конкурсу на будівництво нової генерації в Україні. Зокрема, загальну потужність, яка виставляється на конкурс, збільшено з 1322 МВт до 1505 МВт.

Нагадаємо, Європейський Союз продовжує підтримувати Україну у відновленні та захисті енергетичної інфраструктури від російських обстрілів та планує виділити 920 млн євро.

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