ЄС виділить Україні 920 мільйонів євро на відновлення енергетики напередодні зими

Європейський Союз продовжує підтримувати Україну у відновленні та захисті енергетичної інфраструктури від російських обстрілів та планує виділити 920 млн євро.

Про це заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції у Києві, повідомляє Укрінформ.

Підготовка до опалювального сезону та загальні обсяги допомоги

Очільниця Єврокомісії запевнила, що європейські партнери зроблять усе можливе, щоб забезпечити українські домівки світлом та теплом у найближчі холодні місяці.

"Кремль кожної зими намагався заморозити ваш народ, аби підкорити його. Йому це не вдалося – завдяки надзвичайній стійкості українського народу та тому, що Європа була поруч з вами. Так буде й надалі", – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії також підсумувала загальні обсяги фінансової допомоги сектору:

від початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз уже інвестував майже чотири млрд євро в енергетичну підтримку України;

виділені 920 млн євро підуть на ремонт, відновлення та зміцнення енергооб'єктів відповідно до спільного плану підготовки до складної зими.

За словами глави Єврокомісії, ці кошти гарантуватимуть безперебійну роботу української енергосистеми навіть у разі нових критичних викликів.

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Підтримка енергетики України від Європи

Нагадаємо, уряд Данії в липні перерахував додатковий транш у розмірі 10,6 млн євро (80 млн датських крон) до Фонду підтримки енергетики України.

Зокрема Європа передала Україні 3,3 тис. тонн обладнання для теплоелектроцентралей (ТЕЦ). Обладнання з виведених із експлуатації європейських ТЕЦ уже допомагають зміцнювати енергетичну стійкість країни.

Крім того, наприкінці червня 2026 року на конференції Ukraine Recovery Conference (URC) 2026 у Гданську Україна підписала 28 міжнародних угод у енергетичній сфері та домовилася про фінансування проєктів на 2 млрд євро.

Раніше Шмигаль заявляв, що українські державні та приватні компанії енергетичного сектору в межах Конференції з відновлення України (URC 2026) залучать понад 1 млрд євро фінансування.

Нагадаємо, уряд Швеції схвалив додатковий пакет допомоги для України на суму понад $154 млн (близько 1,5 млрд шведських крон), спрямований на термінове відновлення енергетичного сектору перед початком холодів. Найбільшу частину цього фінансування – близько $140,7 млн – передали безпосередньо до українського Фонду підтримки енергетики.

Підтримка енергетики

Нагадаємо, за тиждень 15-21 червня Україна збільшила експорт електроенергії в 2,5 раза – до 43,9 тис. МВт-год, що є максимальним тижневим показником з жовтня 2025 року.

Цьому сприяли сонячна погода та комфортні температури, а також вихід із ремонту одного з атомних енергоблоків.

Водночас Україна залишається нетто-імпортером – імпорт перевищував експорт у 1,8 раза.

До того повідомлялося, в Україну з початку року надійшло 4007 одиниць енергетичного обладнання, зокрема, це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні (БМК), когенераційні установки (КГУ), котли та інше.

Раніше перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов заявив, що Україна збирається до початку опалювального сезону 2026-2027 років відновити 6,2 ГВт пошкодженої Росією генерації, 4 ГВт – вже знаходиться в ремонтах.

У травні Кабінет Міністрів України ухвалив порядок формування та використання національного резерву автономної генерації на випадок блекаутів та нових атак на енергетику.

Також повідомлялося, що уряд ухвалив зміни до умов проведення другого етапу конкурсу на будівництво нової генерації в Україні. Зокрема, загальну потужність, яка виставляється на конкурс, збільшено з 1322 МВт до 1505 МВт.

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