Податкова служба та Mastercard зроблять сплату податків простішою: деталі співпраці

Державна податкова служба України (ДПС) та компанія Mastercard підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Партнери розроблятимуть цифрові рішення для спрощення сплати податків, розвитку безготівкових розрахунків та підвищення фінансової грамотності.

Співпраця відбуватиметься за трьох ключовими напрямами.

Розвиток цифрових сервісів – напрацювання нових функцій для Електронного кабінету платника, які зроблять сплату податків і зборів швидшою та зручнішою. Безготівкова економіка – вивчення міжнародного досвіду проведення фіскальних лотерей для стимулювання безготівкових оплат в Україні. Фінансова грамотність – розробка освітніх матеріалів для підприємців щодо використання бізнес-рахунків, карток та автоматизації платежів.

"Ми всі вже звикли, що чимало речей можна зробити у смартфоні за пару секунд. І тому податкова, яка прагне бути сучасною та відповідати запитам, робить все, щоб сплата податків перестала бути стресом. Разом із Mastercard ми поєднаємо державні технології з найкращим платіжним досвідом, щоб взаємодія з податковою стала для кожного непомітною та простою", – наголосила очільниця Податквої служюи Леся Карнаух.

Генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва підкреслила, що компанія прагне забезпечити зручні безготівкові розрахунки у державних сервісах для розбудови прозорої економіки.

Координацію цифрових проєктів у межах Меморандуму здійснюватимуть заступник голови Державної податкової служби з питань цифровізації (CDTO) Ігор Панченко та директор з розвитку в сфері співпраці з державним сектором Mastercard Костянтин Кошеленко.

Реалізація конкретних ініціатив відбуватиметься на основі окремих угод із дотриманням законодавства про захист персональних даних.

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Нагадаємо, раніше "ПриватБанк" також розширив можливості мобільного банкінгу для бізнесу. Відтепер фізичні особи-підприємці (ФОП) можуть подавати декларацію платника єдиного податку безпосередньо через застосунок "Приват24".

Нагадаємо, 23 червня Mastercard та "ПриватБанк" здійснили першу в Україні агентну транзакцію із застосуванням сервісу Mastercard Agent Pay.

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