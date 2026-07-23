Податкова служба та Mastercard зроблять сплату податків простішою: деталі співпраці
Державна податкова служба України (ДПС) та компанія Mastercard підписали Меморандум про взаєморозуміння.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Партнери розроблятимуть цифрові рішення для спрощення сплати податків, розвитку безготівкових розрахунків та підвищення фінансової грамотності.
Співпраця відбуватиметься за трьох ключовими напрямами.
- Розвиток цифрових сервісів – напрацювання нових функцій для Електронного кабінету платника, які зроблять сплату податків і зборів швидшою та зручнішою.
- Безготівкова економіка – вивчення міжнародного досвіду проведення фіскальних лотерей для стимулювання безготівкових оплат в Україні.
- Фінансова грамотність – розробка освітніх матеріалів для підприємців щодо використання бізнес-рахунків, карток та автоматизації платежів.
"Ми всі вже звикли, що чимало речей можна зробити у смартфоні за пару секунд. І тому податкова, яка прагне бути сучасною та відповідати запитам, робить все, щоб сплата податків перестала бути стресом. Разом із Mastercard ми поєднаємо державні технології з найкращим платіжним досвідом, щоб взаємодія з податковою стала для кожного непомітною та простою", – наголосила очільниця Податквої служюи Леся Карнаух.
Генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва підкреслила, що компанія прагне забезпечити зручні безготівкові розрахунки у державних сервісах для розбудови прозорої економіки.
Координацію цифрових проєктів у межах Меморандуму здійснюватимуть заступник голови Державної податкової служби з питань цифровізації (CDTO) Ігор Панченко та директор з розвитку в сфері співпраці з державним сектором Mastercard Костянтин Кошеленко.
Реалізація конкретних ініціатив відбуватиметься на основі окремих угод із дотриманням законодавства про захист персональних даних.
Нагадаємо, раніше "ПриватБанк" також розширив можливості мобільного банкінгу для бізнесу. Відтепер фізичні особи-підприємці (ФОП) можуть подавати декларацію платника єдиного податку безпосередньо через застосунок "Приват24".
Нагадаємо, 23 червня Mastercard та "ПриватБанк" здійснили першу в Україні агентну транзакцію із застосуванням сервісу Mastercard Agent Pay.
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