Цифровий євро виходить на новий етап: до тестів залучать 36 фінансових гігантів

Європейський центральний банк (ЄЦБ) перевів проєкт цифрового євро на наступний етап.

Йдеться в офіційному повідомленні банку.

Регулятор відібрав 36 постачальників платіжних послуг, які допоможуть протестувати майбутню валюту в межах масштабного пілотного проєкту. Це тестування розпочнеться у другій половині 2027 року.

Учасників пілоту обрали з-поміж понад 50 претендентів з усієї єврозони. Вони працюватимуть спільно з ЄЦБ та 19 національними центральними банками країн єврозони протягом 12-місячного тестового періоду.

"Високий ринковий інтерес до пілотного проєкту свідчить про готовність приватного сектору брати активну участь і швидко просуватися вперед у проєкті цифрового євро для зміцнення європейської платіжної системи", – зазначив член правління банку П'єро Чіполлоне.

Хто тестуватиме нову валюту та яка мета

Безпосередньо розраховуватися цифровим євро будуть співробітники самого ЄЦБ і нацбанків, а також обрані кафе, ресторани та інтернет-магазини.

А забезпечуватимуть ці транзакції відібрані платіжні провайдери. Серед них – найбільші фінансові установи Європи та світу: Deutsche Bank, UniCredit, Revolut, Adyen і Stripe.

Головна мета пілотного проєкту:

оцінити технічну інфраструктуру та операційні процеси;

перевірити користувацький досвід цифрового євро;

протестувати платежі між користувачами як в онлайн, так і в офлайн-форматі.

Лише після завершення тестів буде ухвалено остаточне рішення про повноцінний випуск цифрової валюти.

Навіщо Європі власна цифрова валюта

Головне завдання цифрового євро – знизити залежність Європи від міжнародних платіжних систем і зміцнити стратегічну автономію блоку.

Наразі європейські карткові й онлайн-платежі контролюють переважно американські гіганти – Visa, Mastercard та PayPal.

Європейський центральний банк планує запустити проєкт у повному обсязі у 2029 році. Проте для цього законодавці ЄС мають ухвалити спеціальний закон, адже чинні правила дозволяють регулятору випускати лише фізичні банкноти й монети.

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Нагадаємо, у липні 2026 року Європейський парламент підтримав створення цифрового євро, відкривши шлях до завершального етапу переговорів із державами-членами Євросоюзу.

Зокрема ініціативу щодо запровадження цифрового євро Європейська комісія представила ще у 2023 році. У Європейському парламенті очікують завершити узгодження документа з державами-членами Європейського Союзу до кінця цього року.

Як повідомлялося, у кінці минулого року Рада ЄС погодила переговорну позицію щодо запровадження цифрового євро, а також зміцнення ролі готівкових розрахунків.

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