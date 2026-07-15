Цифровий євро виходить на новий етап: до тестів залучать 36 фінансових гігантів
Європейський центральний банк (ЄЦБ) перевів проєкт цифрового євро на наступний етап.
Йдеться в офіційному повідомленні банку.
Регулятор відібрав 36 постачальників платіжних послуг, які допоможуть протестувати майбутню валюту в межах масштабного пілотного проєкту. Це тестування розпочнеться у другій половині 2027 року.
Учасників пілоту обрали з-поміж понад 50 претендентів з усієї єврозони. Вони працюватимуть спільно з ЄЦБ та 19 національними центральними банками країн єврозони протягом 12-місячного тестового періоду.
"Високий ринковий інтерес до пілотного проєкту свідчить про готовність приватного сектору брати активну участь і швидко просуватися вперед у проєкті цифрового євро для зміцнення європейської платіжної системи", – зазначив член правління банку П'єро Чіполлоне.
Хто тестуватиме нову валюту та яка мета
Безпосередньо розраховуватися цифровим євро будуть співробітники самого ЄЦБ і нацбанків, а також обрані кафе, ресторани та інтернет-магазини.
А забезпечуватимуть ці транзакції відібрані платіжні провайдери. Серед них – найбільші фінансові установи Європи та світу: Deutsche Bank, UniCredit, Revolut, Adyen і Stripe.
Головна мета пілотного проєкту:
- оцінити технічну інфраструктуру та операційні процеси;
- перевірити користувацький досвід цифрового євро;
- протестувати платежі між користувачами як в онлайн, так і в офлайн-форматі.
Лише після завершення тестів буде ухвалено остаточне рішення про повноцінний випуск цифрової валюти.
Навіщо Європі власна цифрова валюта
Головне завдання цифрового євро – знизити залежність Європи від міжнародних платіжних систем і зміцнити стратегічну автономію блоку.
Наразі європейські карткові й онлайн-платежі контролюють переважно американські гіганти – Visa, Mastercard та PayPal.
Європейський центральний банк планує запустити проєкт у повному обсязі у 2029 році. Проте для цього законодавці ЄС мають ухвалити спеціальний закон, адже чинні правила дозволяють регулятору випускати лише фізичні банкноти й монети.
Нагадаємо, у липні 2026 року Європейський парламент підтримав створення цифрового євро, відкривши шлях до завершального етапу переговорів із державами-членами Євросоюзу.
Зокрема ініціативу щодо запровадження цифрового євро Європейська комісія представила ще у 2023 році. У Європейському парламенті очікують завершити узгодження документа з державами-членами Європейського Союзу до кінця цього року.
Як повідомлялося, у кінці минулого року Рада ЄС погодила переговорну позицію щодо запровадження цифрового євро, а також зміцнення ролі готівкових розрахунків.
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