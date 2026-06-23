В Європарламенті підтримали запуск цифрового євро, що має послабити залежність від платіжних систем зі США

Європейський парламент просуває створення цифрового євро як нової форми грошей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Euractiv.

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Рішення комітету і плани запуску

За відповідне рішення проголосували 43 члени комітету, 14 виступили проти, ще один утримався.

Пропозицію щодо створення цифрової валюти Європейська Комісія внесла ще у 2023 році. У Європарламенті розраховують завершити погодження з державами-членами ЄС до кінця цього року.

Пілотний запуск проєкту планують у другій половині 2027 року. Повноцінний випуск цифрового євро Європейським центральним банком очікується у 2029 році.

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Навіщо ЄС цифровий євро і як він працюватиме

Ініціатива спрямована на послаблення залежності Європи від американських платіжних систем. За даними Європейського центрального банку, на Visa та Mastercard припадає 61 відсоток карткових платежів у єврозоні та майже всі транскордонні операції.

Проєкт затримувався через занепокоєння частини політиків щодо можливого впливу на конфіденційність і ризику витіснення готівки.

"Цифрова форма грошей Європейського центрального банку призначена для доповнення готівки та чинних банківських послуг, а не для їх заміни".

Згідно з пропозицією, користувачі зможуть зберігати цифрові євро у спеціальному гаманці з обмеженням суми. Передбачені як онлайн, так і офлайн-платежі. Також зазначається, що Європейський центральний банк не зможе безпосередньо ідентифікувати користувачів за платіжними даними.

Дискусії про фінансовий суверенітет Європи активізувалися на тлі геополітичної напруженості та залежності від іноземної платіжної інфраструктури.

Раніше президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявляла, що євро може стати альтернативою долару за умови зміцнення фінансової та безпекової системи.

Наразі єврозона об’єднує 21 державу. Останньою до неї приєдналася Болгарія.

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