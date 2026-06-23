В Европарламенте поддержали запуск цифрового евро, что должно ослабить зависимость от платежных систем из США

Европейский парламент продвигает идею создания цифрового евро в качестве новой формы денег.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Euractiv.

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Решение комитета и планы запуска

За соответствующее решение проголосовали 43 члена комитета, 14 выступили против, еще один воздержался.

Предложение о создании цифровой валюты Европейская комиссия внесла еще в 2023 году. В Европарламенте рассчитывают завершить согласование с государствами-членами ЕС до конца этого года.

Пилотный запуск проекта планируется во второй половине 2027 года. Полноценный выпуск цифрового евро Европейским центральным банком ожидается в 2029 году.

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Зачем ЕС нужен цифровой евро и как он будет работать

Инициатива направлена на ослабление зависимости Европы от американских платежных систем. По данным Европейского центрального банка, на Visa и Mastercard приходится 61 процент карточных платежей в еврозоне и почти все трансграничные операции.

Проект задерживался из-за опасений части политиков относительно возможного влияния на конфиденциальность и риска вытеснения наличных денег.

"Цифровая форма денег Европейского центрального банка предназначена для дополнения наличных денег и действующих банковских услуг, а не для их замены".

Согласно предложению, пользователи смогут хранить цифровые евро в специальном кошельке с ограничением суммы. Предусмотрены как онлайн-, так и офлайн-платежи. Также отмечается, что Европейский центральный банк не сможет напрямую идентифицировать пользователей по платежным данным.

Дискуссии о финансовом суверенитете Европы активизировались на фоне геополитической напряженности и зависимости от иностранной платежной инфраструктуры.

Ранее президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявляла, что евро может стать альтернативой доллару при условии укрепления финансовой системы и системы безопасности.

В настоящее время еврозона объединяет 21 государство. Последней к ней присоединилась Болгария.

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