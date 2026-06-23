В Европарламенте поддержали запуск цифрового евро, что должно ослабить зависимость от платежных систем из США
Европейский парламент продвигает идею создания цифрового евро в качестве новой формы денег.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Euractiv.
Решение комитета и планы запуска
За соответствующее решение проголосовали 43 члена комитета, 14 выступили против, еще один воздержался.
Предложение о создании цифровой валюты Европейская комиссия внесла еще в 2023 году. В Европарламенте рассчитывают завершить согласование с государствами-членами ЕС до конца этого года.
Пилотный запуск проекта планируется во второй половине 2027 года. Полноценный выпуск цифрового евро Европейским центральным банком ожидается в 2029 году.
Зачем ЕС нужен цифровой евро и как он будет работать
Инициатива направлена на ослабление зависимости Европы от американских платежных систем. По данным Европейского центрального банка, на Visa и Mastercard приходится 61 процент карточных платежей в еврозоне и почти все трансграничные операции.
Проект задерживался из-за опасений части политиков относительно возможного влияния на конфиденциальность и риска вытеснения наличных денег.
"Цифровая форма денег Европейского центрального банка предназначена для дополнения наличных денег и действующих банковских услуг, а не для их замены".
Согласно предложению, пользователи смогут хранить цифровые евро в специальном кошельке с ограничением суммы. Предусмотрены как онлайн-, так и офлайн-платежи. Также отмечается, что Европейский центральный банк не сможет напрямую идентифицировать пользователей по платежным данным.
Дискуссии о финансовом суверенитете Европы активизировались на фоне геополитической напряженности и зависимости от иностранной платежной инфраструктуры.
Ранее президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявляла, что евро может стать альтернативой доллару при условии укрепления финансовой системы и системы безопасности.
В настоящее время еврозона объединяет 21 государство. Последней к ней присоединилась Болгария.
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